Диетологи назвали оптимальный тип завтрака

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Белковый завтрак поможет насытиться на долгое время.Плотный завтрак, включающий продукты из белковой пищи, помогает насытиться и снижает аппетит в течение дня, утверждают американские исследователи из университета Миссури.Ученые провели исследование с помощью компьютерной томографии. Оказалось, что богатая белком пища снижает интенсивность сигналов в головном мозге, контролирующих мотивацию и удовольствие, которое мы получаем от пищи. Что позволяет не переедать остальную часть дня, если позавтракать пищей с содержанием белков, пояснили специалисты.Эксперты подвели итоги, что люди, которые не едят по утрам, чаще перекусывают вредной для здоровья пищей, переедают, наедаются на ночь, набирают лишние килограммы и, в конечном итоге, страдают от проблем с избыточным весом, а примерно 60% молодежи не завтракают вообще.Завтракать обязательно нужно, и, желательно, чтоб он был достаточно плотным, включающим белковую пищу, подчеркнули ученые.