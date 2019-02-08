Названы удивительные свойства растения пырей

Пырей содержит ферменты и аминокислоты.Злаковое растение пырей встречается в наших широтах, но немногие знают о том, насколько оно полезно для здоровья. Эксперты из Франции назвали самые главные плюсы пырея.Детоксикация. Это модное слово, ради следования которому некоторые люди готовы потратить немало денег. Однако чаще всего наш организм не нуждается в детоксикации, поскольку с ней успешно справляются печень и почки. Но иногда телу можно помочь, и вот когда на помощь приходит сок пырея. Он защищает печень и помогает очищать кровь, а также восстанавливает щелочной баланс в крови, что очень важно при лечении разного рода язв, язвенных колитов, диареи и запоров.Иммунитет. Пырей содержит ферменты и аминокислоты, которые защищают наш организм от канцерогенов. Растение укрепляет клетки тела, избавляет его от токсинов и химически нейтрализует внешние загрязнители, которые обнаруживаются в крови. Вот почему пырей так полезен для укрепления иммунной системы человека.Артериальное давление. Употребление пырея на регулярной основе приводит к увеличению числа красных кровяных клеток в крови, одновременно способствуя очищению от разного рода продуктов отходов. Помимо этого, пырей расширяет кровеносные сосуды, что способствует уменьшению артериального давления.Ожирение. Пырей стимулирует щитовидную железу, что содействует более успешной борьбе с ожирением, несварением и многими другими расстройствами эндокринной системой.