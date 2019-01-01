Стволовые клетки научили вырабатывать инсулин

Ученые решили имплантировать стволовые клетки прямо в поджелудочную железу.Хотя со времен Древнего Египта терапия лечения сахарного диабета 1 типа и прошла ряд серьезных улучшений, она по-прежнему сводится к регулярным уколам инсулина, на которые обречены тысячи диабетиков по всему миру.Однако недавно исследователи совершили прорыв, который однажды может избавить мир от болезненной рутины: они превратили стволовые клетки в функциональные бета-клетки, которые сами умеют производить инсулин!«Мы в самом деле смогли создать инсулин-продуцирующие клетки, которые выглядят и действуют как бета-клетки поджелудочной железы»,- уверяет один из авторов проекта, микрофизиолог Матиас Хеброк из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF).Напомним, что диабет 1 типа возникает из-за потери организма способности самостоятельно вырабатывать инсулин. Это, в свою очередь, является следствием разрушения иммунитета клеток поджелудочной, а потому больным приходится регулярно делать всю «работу» за них и вручную вводить себе требуемый гормон. В целом, они могут вести полноценную жизнь, однако у них наблюдается повышенный риск развития почечной недостаточности, болезней сердца, инсульта и ряда других патологий. Да, иногда терапию инсулина заменяют имплантацией новых бета-клеток - но это редкий ресурс, для которого необходимы доноры.Чтобы решить проблему, исследователи уже давно работали над тем, чтобы превратить стволовые клетки в полноценные бета-клетки поджелудочной, однако задача была не из легких. «Клетки, которые создавали мы и другие исследователи, оставались незрелыми - а потому не могли правильно реагировать на глюкозу в крови и не вырабатывали инсулин», поясняет Хербок.Решение пришло во время того, как ученые решили имплантировать стволовые клетки прямо в поджелудочную железу. В результате этого процесса стволовые клетки не слились с родными тканями, но образовали своего рода выпячивания - «островки» поджелудочной. Команда исследовала их в чашке Петри, искусственно увеличивая число подобных кластеров. В результате, клетки поджелудочной созревали и функционировали точно так же, как обычные инсулин-продуцирующие!Когда в целях испытания эти клетки пересадили мышам, то результаты превзошли все ожидания: всего за несколько дней искусственная стволовая культура включилась в метаболические процессы и начала вырабатывать инсулин в ответ на изменение уровня сахара в крови. Впрочем, говорить об универсальной терапии пока рано: исследование продолжается до сих пор, и ученые опасаются, что если пересадить культуру диабетику, то его иммунная система попросту уничтожит их. Таким образом, чтобы жить без диабета, пациентам придется всю жизнь принимать лекарства, подавляющие иммунитет.