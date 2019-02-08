Назван продукт, помогающий уснуть не хуже снотворного
Пармезан содержит только три ингредиента, а производится с помощью невидимых организмов.
Он может быть закуской, приправой, десертом и даже средством от некоторых заболеваний.
Ключевые полезные свойства пармезана:
- легко усваивается, не создавая нагрузку на пищеварительную систему;
- поддерживает мышечную активность за счет содержания короткоцепочечных жирных кислот;
- не содержит лактозу в отличие от многих других молочных продуктов;
- способствует развитию в кишечнике полезных бифидобактерий (Bacillus Bifidus), препятствуя развитию дисбактериоза;
- укрепляет кости и предотвращает остеопороз за счет кальция высокого уровня биодоступности;
- улучшает сон, помогает справиться с бессонницей;
приносит пользу мозгу.
В чем заключается вред
Медики предупреждают, что здоровые взрослые не должны потреблять более 2300 мг натрия в день. Для людей старше 50 лет, а также гипертоников, диабетиков и тех, кто страдает от хронических заболеваний почек, потребление натрия следует ограничить до 1500 мг.
Повышенная чувствительность организма к природному глутамату натрия встречается редко, но в список противопоказаний специалисты все-таки ее включают.
Глутаминовая кислота в больших количествах "разгоняет" мозг и может стать причиной жестокой мигрени.
Гурманы ценят Пармезан за яркий, немного солоноватый вкус с ореховыми нотками и плотную, крошащуюся под ножом консистенцию, а диетологи - за подтвержденную научными исследованиями пользу. Это почти единственный молочный продукт, который могут употреблять люди с непереносимостью лактозы.
Пармиджано-реджано (то есть пармский-реджанський сыр), или просто пармезан (его французское название, заимствована миром), в отличие от обычного пармезана, изготавливают только из определенных ингредиентов, которые происходят только из одного региона Италии.
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