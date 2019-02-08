Назван продукт, помогающий уснуть не хуже снотворного

Названы полезные свойства пармезана.Пармезан содержит только три ингредиента, а производится с помощью невидимых организмов.Он может быть закуской, приправой, десертом и даже средством от некоторых заболеваний.Ключевые полезные свойства пармезана:- легко усваивается, не создавая нагрузку на пищеварительную систему;- поддерживает мышечную активность за счет содержания короткоцепочечных жирных кислот;- не содержит лактозу в отличие от многих других молочных продуктов;- способствует развитию в кишечнике полезных бифидобактерий (Bacillus Bifidus), препятствуя развитию дисбактериоза;- укрепляет кости и предотвращает остеопороз за счет кальция высокого уровня биодоступности;- улучшает сон, помогает справиться с бессонницей;приносит пользу мозгу.В чем заключается вредМедики предупреждают, что здоровые взрослые не должны потреблять более 2300 мг натрия в день. Для людей старше 50 лет, а также гипертоников, диабетиков и тех, кто страдает от хронических заболеваний почек, потребление натрия следует ограничить до 1500 мг.Повышенная чувствительность организма к природному глутамату натрия встречается редко, но в список противопоказаний специалисты все-таки ее включают.Глутаминовая кислота в больших количествах "разгоняет" мозг и может стать причиной жестокой мигрени.Гурманы ценят Пармезан за яркий, немного солоноватый вкус с ореховыми нотками и плотную, крошащуюся под ножом консистенцию, а диетологи - за подтвержденную научными исследованиями пользу. Это почти единственный молочный продукт, который могут употреблять люди с непереносимостью лактозы.Пармиджано-реджано (то есть пармский-реджанський сыр), или просто пармезан (его французское название, заимствована миром), в отличие от обычного пармезана, изготавливают только из определенных ингредиентов, которые происходят только из одного региона Италии.