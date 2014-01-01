Медики подсказали, какая диета улучшит работу сердца

Что надо знать о новой диете, набирающей популярность.Большое количество растений и полезных жиров, около 75% в рационе – цветных овощей и фруктов. Новая диета, получившая название «пеган», становится все более популярной.Новый рацион питания, был разработан еще в 2014 году, но лишь недавно стал известен и начал приобретать поклонников. Как видно из названия диеты, она образована от двух производных – «палео» и веган». По словам врачей, она менее радикальна, чем палео-диета и вегетарианство, однако из нее исключены некоторые важные питательные элементы.Среди плюсов «пегана» – большое количество растений и полезных жиров. Около 75% всего рациона составляют цветные овощи и фрукты. Это полезно для сердца и позволяет получить необходимую дозу клетчатки.Другими рекомендованными продуктами являются жирная рыба и льняное семя (источники омега-3-ненасыщенных жирных кислот), орехи, авокадо, оливки и произведенные из них масла.Также допускается некоторое количество насыщенных жиров: фермерское мясо, обычное и топленое масло, продукты на основе кокоса.Сахар включен в число запрещенных продуктов, а заменять его предлагают ягодами. Также категорически запрещено употреблять продукты, содержащие пестициды. «Табу» наложено и на антибиотики, гормоны, генетически модифицированные ингредиенты, искусственные красители и подсластители и прочие химикаты.Явным минусом диеты ученые назвали отсутствие пшеницы и других глютен-содержащих круп и зерновых, которые, как утверждают авторы диеты (научных подтверждений этому нет), повышают уровень сахара в крови и могут спровоцировать аутоиммунные заболевания.Кроме того, составители нового рациона рекомендовали по возможности воздержаться от молочных продуктов.