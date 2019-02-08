Медики назвали специю, "убивающую" раковые клетки

Эксперты назвали продукты, защищающие от рака.Куркума, имбирь, грибы Кордицепс, чиа и фрукты – включение в ежедневный рацион этих продуктов поможет вам защититься от онкологических заболеваний, утверждают специалисты.По словам экспертов, антираковая диета зарекомендовала себя как хороший инструмент для профилактики заболевания. Чтобы организм имел доступ к антираковых веществ, регулярно добавляйте в свой рацион эти продукты:- Куркума и черный перец. Куркумин может проникать в ядро ??клетки, взаимодействовать с ДНК, и препятствовать раковым клеткам размножаться. Как следствие, они погибают. Чтобы обеспечить хорошую биодоступность куркумина, употребляйте его с черным перцем и добавляйте в еду ежедневно.- Имбирь. Имбирь и куркума - родственники, поскольку происходят из одной семьи. Имбирь обладает антибактериальным и противовоспалительным действием и помогает избежать хронического воспаления.- Грибы Кордицепс. Кордиципин также обладает способностью проникать в ядро ??клетки. Он работает очень хитро, маскируясь под нуклеотиды, из которых синтезируется ДНК. Во время новой реакции синтеза ДНК в раковой клетке вместо нормального нуклеотида встраивается кордиципин. Когда дело доходит до процессов деления раковой клетки - этот процесс нарушается, а клетка погибает.- Чиа содержит в себе большое количество клетчатки, она полезна для профилактики рака кишечника.- Термически обработанные томаты хорошо зарекомендовали себя как средство для профилактики рака простаты.- Фрукты и овощи (от 400 граммов в день). В зимний период можно употреблять термически обработанные овощи во избежание вздутия кишечника. Фрукты содержат в себе вещества, помогающие в борьбе со свободными радикалами.