Врачи назвали продукт, повышающий уровень "хорошего" холестерина

Медики назвали 5 причин есть яйца каждый день.Яйца – излюбленный объект негативной критики. В упрек этому продукту ставится как жировой компонент и холестерол в составе его белковой части, так и гормоны, якобы содержащиеся в неоплодотворенных куриных яйцах.Яичные продукты являются ценнейшим источником полезных элементов, необходимых для слаженного функционирования человеческого организма. Так, одно яйцо, сваренное вкрутую, содержит (в расчете от рекомендуемого рациона потребления для каждого отдельно взятого вещества):Витамин А: 6%;Фолиевую кислоту: 5%;Витамин B5: 7 %;Витамин B12: 9%;Фосфор: 9%;Селен: 22%;Яйца также содержат витамины D, E, K, B6, а также кальций и цинк. Итого: 77 калорий, 6 грамм протеина и 5 грамм здоровых жиров.Медики рассказали, что произойдет с организмом, если он будет получать в день не одно, а целых три яйца.Уровень вашего холестерина ЛПВП (или «хорошего холестерина») подниметсяНе стоит забывать: яйца являются «кладовой» холестерола с функцией со знаком «плюс». Дело в том, что этот тип холестерола (в составе липопротеинов высокой плотности, или ЛПВП) помогает нашему организму с транспортировкой холестерина из разных частей тела в печень. Там и происходит сложная реакция по ликвидации того самого «вредоносного» холестерола, за который так ругают яйца. Так что, восстанавливая их в статусе полезных продуктов, можно сделать вывод: регулярное потребление трех яиц в день повысит уровень ваших липопротеинов, отвечающих за удаление холестерола со знаком «минус».Более того, повышение уровня липопротеинов высокой плотности значительно снижает риски, связанные с возникновением сердечно-сосудистых заболеваний. Три яйца вряд ли сотворят магию с вашим здоровьем, но устроят ему первоклассную профилактику.Идеальный продукт для крепких и здоровых мышцСреднее большое яйцо содержит всего 72 калории, большинство из которых представлено в виде протеина. Он является главным строителем и восстановителем клеток мышечной ткани человека, без которой было бы трудно не только заниматься спортом, но и изменять положение тела в пространстве в целом. Для людей, активно занимающихся фитнесом, потребление трех яиц в день может стать чем-то наподобие «золотого» правила (и это вполне оправданно).Кости скажут вам большое «спасибо»Раньше медики считали, что животный белок негативно сказывается на здоровье костной системы. Однако последние научные изыскания опровергли это утверждение: оказалось, что достаточный уровень потребления протеина позитивно сказывается на плотности костей. И этому есть логичное объяснение: животный белок прекрасно поглощает и сохраняет кальций, который, как всем известно, является первым в топ-листе элементов для сильных костей.Эффективная профилактика зренияВ состав яиц входят такие антиоксиданты, как лютеин и зеаксантин, которые как доказали ученые, позитивно влияют на здоровье глаз. Эти действенные антиоксиданты собираются на сетчатке глаз и предотвращают большое количество дегенеративных процессов, которым может подвергнуться ваш зрительный аппарат.И самое приятное: вы начнете есть меньшеДействительно, яйца, благодаря высокому содержанию протеина, помогают быстро почувствовать насыщение и на весь день сократить вероятность назойливых позывов перекусить. Сварите яйцо вкрутую, выберите сочный фрукт и подайте их вместе с овсяной кашей: после такой полезной и сытной трапезы вы забудете про еду по крайней мере до следующего приема пищи.