Медики объяснили, как квашеная капуста может повлиять на кишечник

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Пять лучших источников пробиотиков для здоровья кишечника.Уже доказано, что состояние здоровья и иммунитета тесно зависит от состояния и активности желудочно-кишечного тракта, его бактериального состава.Для оздоровления микрофлоры кишечника специалисты рекомендуют употреблять продукты, которые являются богатыми источниками пробиотиков.Источник пробиотиков: кефир. Один из лучших представителей этого типа продуктов, способствующих здоровью кишечника. В отличие от йогурта, кефир содержит дрожжи и полезные бактерии, активизирующие развитие и рост полезной бактериальной флоры. Очень полезен в этом качестве при аллергии.Источник пробиотиков: зеленые бананы. Они отличаются наличием большого количества крахмала, нерастворимых волокон, витаминов и минералов, которые в своем комплексном влиянии обеспечивают стойкий эффект оздоровления кишечника.Источник пробиотиков: квашеная капуста. Этот продукт – один из лучших в линейке ферментированных. Пробиотики в таких продуктах возникают как раз в прессе ферментации. Благодаря употреблению квашеной капусты в кишечнике размножаются и активизируются полезные бактерии, защищающие от патогенной микрофлоры, кандидозной, вирусной и грибковой инфекции.Источник пробиотиков: картофель. Сваренный и остуженный картофель – лучший поставщик устойчивого крахмала для организма. При прохождении через тонкую, а затем толстую кишку, крахмал питает «хорошие» бактерии и содействует устойчивости их колонии.Источник пробиотиков: чеснок. Ежедневное употребление чеснока в свежем виде эффективно способствует оздоровлению деятельности желудочно-кишечного тракта, это подтвердили многие научные эксперименты. Это один из лучших продуктов с антимикробным действием, избавляющих кишечник от вредных бактерий.