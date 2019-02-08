Мужчинам на заметку: названо растение, повышающее потенцию

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Пять причин полюбить женьшень.Женьшень называют корнем жизни, царем растений и средством от всех болезней. В Азии его с успехом применяли еще до нашей эры – а сегодня с не меньшим успехом используют во всем мире.Здоровье, молодость и долголетие – лишь краткий перечень того, что дает человеку женьшень.Снижает нервное напряжениеЖеньшень – универсальный природный адаптоген, причем самый сильный из известных науке. Он стимулирует все системы организма, помогает ему справиться со стрессом, легко адаптироваться ко всем жизненным переменам и снижает нервное напряжение. Кроме того, он улучшает состояние сердечно-сосудистой системы.Повышает работоспособность и умственную активностьИсточник силы, выносливости и бодрости. Это безопасный, эффективный и полностью натуральный стимулятор, который повышает работоспособность и умственную активность. Женьшень действует мягко, поэтому не вызывает перевозбуждения. Он гармонизирует периоды бодрствования и отдыха, позволяя чувствовать себя полным сил в течение дня и улучшая качество сна ночью.Укрепляет иммунитетОтличный иммуностимулятор. Благодаря женьшеню нормализуется работа всех систем организма, особенно его защитные функции. Врачи рекомендуют применять его для профилактики в осенне-зимний период, так как он укрепляет иммунитет и помогает ему бороться с вирусами и бактериями. Наиболее полезен для иммунной системы шестилетний красный корейский женьшень. Он рекордсмен по содержанию активных компонентов, которые позволят защитить организм и от простуды, и от острой вирусной инфекции.Восстанавливает сексуальное здоровье у мужчинЭто корень страсти. Женьшень восстанавливает сексуальное здоровье и повышает сексуальную активность у мужчин. Полезные вещества в составе корня улучшают не только потенцию, но и качество спермы, что немаловажно для будущих отцов.Эликсир молодостиЭликсир молодости. В женьшене содержатся мощные антиоксиданты, благодаря которым клетки избавляются от токсинов и свободных радикалов – главных врагов молодости. В результате лицо становится более свежим, уходит землистый оттенок, уменьшаются мимические морщинки. При поддержке женьшеня повышается местный иммунитет кожи, который защищает от появления прыщиков, воспалений и угрей.