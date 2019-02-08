Белковый перекус перед сном улучшает метаболизм

Ученые считают, что белковый перекус приблизительно за полчаса до сна улучшает метаболизм и состояние мышц, что делает фигуру более стройной. Хуже всего – употреблять перед сном калорийную жирную еду, подчеркивают исследователи.«Белковый перекус и 1-2 стакана воды поздним вечером полезны для организма и снижают ощущение голода. Также это хорошо влияет на состояние здоровья в целом», - заявили научные специалисты из группы, возглавляемой доктором Майклом Ормсби.Лучший вариант белкового перекуса, по мнению ученых, – это 30 граммов белка, такой порции вполне достаточно для улучшения метаболизма. В частности, они рекомендуют употреблять творог: в этом продукте много белка и мало углеводов. Также в качестве белкового перекуса подойдет греческий йогурт, в него можно добавить семена граната или чернику – это позволит повысить содержание антиоксидантов в организме. Хороши для разгона метаболизма и фисташки - они способствуют улучшению показателей холестерина.Эти продукты употреблялись людьми во время эксперимента. Наряду с ними другие участники готовили себе по вечерам протеиновый коктейль или принимали специальные белковые добавки. В финале выяснилось, что употребление вышеназванных продуктов в качестве белкового перекуса перед сном улучшало метаболизм и качество мышечной массы не менее эффективно, чем отдельные добавки.