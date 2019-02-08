Гены делают людей более подверженными туберкулезу

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Некоторые люди в силу генетических причин оказываются более подверженными заболеванию туберкулезом.Туберкулез развивается при инфицировании микобактериями Mycobacterium tuberculosis. В то же время известно: далеко не в каждом случае попадание бактерий в организм у человека возникает туберкулез. Авторы работы пытались выяснить, что именно позволяет организму сопротивляется болезни, а что – усиливает его подверженность недугу. Ими был осуществлен генетический анализ образов, собранных у пациентов с активными формами заболевания.Оказалось, что человека делают особенно уязвимым перед заражением туберкулезом собственные гены.«Мы обнаружили, что риск развития туберкулеза повышен у людей с определенной генетической мутацией – двумя копиями вариации гена, кодирующего фермент TYK2», - сообщили исследователи.По их словам, генетическая мутация, делающая людей более подверженными заболеванию туберкулезом, соотносится со сниженной выработкой интерферонов – иммунных агентов, которые борются с патогенами. В масштабах общемировой человеческой популяции такая мутация генов встречается у одного человека из 1 000-10 000. Среди европейцев присутствие мутационных генов отмечается чаще – у одного из 600 человек.Таким образом, более высокую подверженность туберкулезу можно определить проведением генетического теста. Медики напомнили, что дефицит интерферонов, на который влияют мутационные гены, обратим при использовании лекарственных препаратов.