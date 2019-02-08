4 лучших цитрусовых фрукта для кожи

Цитрусовые фрукты очень полезны для кожи, они обеспечивают ей упругость и сияние. И вот четыре наиболее полезных продукта в этой категории.Сладкий лайм (лимон). Кожура этого цитрусового фрукта содержит антиоксиданты, позволяющие сражаться со свободными радикалами, активность которых отрицательно воздействует на кожу. Чем менее вредными являются эти вещества, тем лучше состояние кожи. Сок сладкого лайма является своего рода средством для детоксикации, так как он вымывает токсины и снижает их вредное воздействие на организм.Грейпфрут. Великолепный ингредиент для смузи, салатов, соков и разного рода коктейлей. Ещё один идеальный фрукт для борьбы с вредными токсинами, которые мешают нашей коже сохранять свою чистоту и сияние. Включите грейпфрут в свой рацион в том или ином виде. Если вам не нравится вкус свежего грейпфрута, то хотя бы употребляйте его сок почаще.Лимон. В 100 граммах обычного лимона содержится 53 микрограмма витамина C, очень полезного для кожи. Выжмите немного лимонного сока в столовую ложку с медом для того, чтобы сделать великолепную маску для лица. Она удаляет мертвые клетки кожи, борется с пигментными пятнами и морщинками. Также для обработки нашей кожи пригодится и лимонная кожура.Апельсин. Наслаждайтесь нежным вкусом этого сочного фрукта. Апельсины буквально набиты витамином C, они сохраняют кожу чистой и длительно обеспечивают ей упругость. Апельсины способны задерживать появление морщин и глубоких линий. Кроме того, они обеспечивают и защиту кожи против повреждений, наносимых грязным воздухом и солнечными лучами. Не выбрасывайте и кожуру апельсинов, так как в сушеном виде её можно хорошенько растолочь до уровня мелких гранул. А теперь добавьте в этот состав воды и используйте полученный раствор в качестве натурального скраба.