Названы лучшие продукты для защиты от тромбов

Киви может считаться одним из лучших продуктов против тромбов.Тромбы, возникающие из-за свертываемости крови, способны проникать в легкие, сердце или головной мозг – последствия этого могут оказаться катастрофическими, оборвать человеческую жизнь. Специалисты в области питания рассказали, какие продукты дают лучший эффект защиты от тромбообразования.Оливки. Этот продукт недаром регулярно входит в списки лучших защитников от тромбов. Содержащиеся в оливках фенольные соединения уменьшают содержание в крови веществ, способствующих образованию тромбов.Гранаты. Плоды гранатов богаты антиоксидантами и полифенолами, способствующими нормализации артериального давления. Повышенное давление автоматически вносит человека в группу риска, связанного с тромбоэмболиями.Киви. Исследование ученых из Университета Осло подтвердило: киви может считаться одним из лучших продуктов против тромбов. У людей, ежедневно съедающих 2-3 киви, снижается активность тромбоцитов - элементов крови, способных склеиваться и образовывать тромбы.Помидоры. Еще один продукт из категории «лучшие» в борьбе против образования тромбов. В томатах содержится помогает кверцетин – вещество, мешающее тромбоцитам слепляться.Слива и вишня. В них также много кверцетина.Чай. Его употребление данного укрепляет сердечно-сосудистую систему и уменьшает активность тромбоцитов.«Грозящая тромбозами ускоренная свертываемость крови – распространенная проблема среди людей, страдающих от атеросклероза, мерцательной аритмии, венозного застоя, повышенного артериального давления, холестерина и глюкозы в крови. Наибольший эффект профилактики тромбозов свойствен рациону, который насыщен антиоксидантами», - отметили ученые.