Медики рассказали, почему болит бок во время бега

Во время бега нагрузку испытывают не только ноги.Многим знакомо это ощущение резкой колющей боли в правом или левом боку. Причем оно может появиться как во время запланированной пробежки, так и спонтанного бега. Почему же оно возникает, и что делать в этом случае?Усиленная работа мышц нуждается в большем объеме крови, что активизирует работу печени и селезенки. При плавном переходе в режим бега перераспределение кровяных потоков проходит незаметно для человека. Но при внезапном старте печень и селезенка слишком быстро переполняются кровью и начинают давить на собственные оболочки, которые содержат множество нервных окончаний. Если заболело в правом боку, то перегружена кровью печень, если в левом - селезенка.Чтобы избежать таких ощущений, перед пробежкой нельзя пренебрегать разминкой и увеличивать темп слишком быстро. Если же нужно срочно ускориться, то как минимум стоит контролировать дыхание и держать осанку.При боли в боку логичнее всего остановиться, и помассировать область боли, делая глубокие вдохи. Но если по каким-то причинам остановиться вы не можете, надо как минимум сбросить темп, на вдохе слегка нажать на больное место, а на выдохе отпустить. Так можно перегнать кровь и снизить остроту боли.Иногда боль вызывает переполненный желудок, поэтому перед тренировокой не стоит плотно есть, а сразу после обеда не надо налегать на физические упражнения.