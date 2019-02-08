Ученые объявили секс лекарством от слабоумия

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Еженедельный секс был у 37 участников эксперимента.Ученые из Университета Ковентри в Великобритании выяснили, что частый секс в пожилом возрасте положительно влияет на когнитивные способности человека и позволяет предотвратить старческую деменцию.Для эксперимента ученые отобрали 73 добровольца в возрасте от 50 до 83 лет, из них 45 женщин и 28 мужчин. Добровольцы заполняли анкеты, в которых указывали число половых актов за месяц и фиксировали свое самочувствие.Эксперимент показал, что еженедельный секс был у 37 участников эксперимента, один раз в месяц - 26 и не было секса у 10 участников эксперимента. Испытуемым в рамках эксперимента также предлагалось решать математические уравнения. В результате люди с еженедельным сексом справились с задачей на 2% быстрее второй группы участников и на 4% быстрее третьей группы.Ранее к похожим выводам пришли австралийские ученые из Вуллонгонгского университет. Там установили, что память у пожилых сексуально активных людей гораздо более развита, чем у их сверстников, не склонных к сексу. Для этого были проанализированы сведения об интимной жизни более шести тысяч людей в возрасте от 50 лет и старше.А ученые из Университета Уилкса в Пенсильвании выяснили, что секс не только повышает настроение, снимает стресс, но и положительно влияет на ряд функций организма.