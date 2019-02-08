Косметологи подсказали, как очистить кожу лица от угревой сыпи

Полезен пар не только для кожи, но и для волос.С древних времен человек лечил свои болячки и старался делать себя более привлекательным с помощью пара.Если вы страдаете от прыщей, обязательно попробуйте лечение паром.Прыщи заметно снижает уровень собственной привлекательности, особенно в подростковый период. Их причиной часто являются закупоренные кожные поры, в которых застревает кожное сало и грязь. Пар помогает эти поры раскрыть, что и прочищает кожу.Полезен пар не только для кожи, но и для волос. Воздействие пара на волосы и кожу головы трудно переоценить, поскольку тем самым открываются кутикулы (внешняя оболочка волос), что делает более эффективным любое воздействие на них. Повышается и циркуляция крови.Как уже было сказано выше, пар полезен для кожи за счёт своей способности очищать ее от омертвевших клеток. Порой скопления этих клеток являются причиной тусклого, безжизненного лица. Если данные клетки не удалять, они могут привести к неприятным кожным высыпаниям.Пар одинаково эффективно избавляет от черных и белых угрей, так как он раскрывает кожные поры. Кроме того, регулярные паровые ванны лица препятствуют развитию несколько разновидностей прыщей.Ну а заканчивает наш небольшой список ещё одно свойство пара, которое известно многим людям. Он может эффективно применяться при лечении простудных заболеваний, особенно связанных с нарушениями в работе носа. Как сильный насморк, так и заложенность носа могут доставить немало неприятных минут человеку. Попробуйте принять паровую ванну, просто накрыв голову полотенцем над тазом с горячей водой, чтобы немного подышать паром.