Врачи объяснили, как маринованные продукты влияют на кишечник

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8 ферментированных продуктов, которые нужны вашему организму.Правильная работа кишечника - это залог хорошего настроения, энергии, чистой кожи и здоровой иммунной системы.Один из способов его поддержать - есть ферментированные продукты.Вы наверняка знаете, что потребление пробиотиков положительно влияет не здоровье кишечника (о том, что ещё может помочь его работе, мы писали здесь). А наиболее богаты пробиотиками ферментированные продукты.КимчиЭтот корейский продукт - один из лучших источников пробиотиков. Кимчи готовят путём брожения овощей, в основном капусты, с пробиотическими молочнокислыми бактериями. Есть много бактерий, которые помогают в процессе ферментации, но молочнокислые бактерии - одни из самых эффективных.КефирКефир содержит гораздо больше полезных пробиотиков по сравнению с йогуртом, поэтому если вы хотите наладить работу кишечника, то лучше выбирать именно его. И, желательно, без каких-либо добавок.А ещё в кефире содержатся витамины группы В, витамин К2 и триптофан.Маринованные продуктыМаринованные овощи (а иногда и фрукты) являются хорошим источником пробиотиков, которые улучшают здоровье кишечника и пищеварения. Потому что они зачастую тоже проходят через процесс ферментации. В отличие от консервированных продуктов, которые просто находятся в рассоле или уксусе и не получают необходимые бактерии.Квашеная капустаМало того, что этот лактоферментированный продукт очень полезен для пищеварения, он ещё и является источником клетчатки, которая питает полезные пробиотические бактерии в кишечнике.Выбирая квашеную капусту в магазине, ищите свежеприготовленную квашеную капусту, которая помечена как «сырая и непастеризованная», а не консервированные сорта. Процесс пастеризации, через который проходит консервированная квашеная капуста, убивает большую часть её полезных бактерий.МисоЭтот важный ингредиент в восточной кухне - ещё и источник железа, кальция, калия, витаминов группы В и белка. Поскольку мисо проходит через этап брожения, в нём тоже содержится много полезных пробиотических бактерий, которые противостоят воспалительным заболеваниям кишечника.Во время готовки добавляйте мисо ближе к концу процесса приготовления, чтобы не «сварить» все его полезные свойства.ТемпеКак и мисо, темпе проходит через процесс ферментации, поэтому он полезен для кишечника. Кроме этого, он содержит омега-3 жирные кислоты, которые могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить здоровье мозга.ЙогуртИсследования показали, что йогурт может увеличить количество полезных штаммов бактерий в кишечнике. Но только если речь идёт о йогуртах без каких-либо добавок. В йогурте также много белка (от 18 до 20 граммов на порцию) и кальция, который поддерживает уровень сахара в крови и укрепляет кости.КомбучаКомбуча - это ферментированный напиток, содержащий симбиоз бактерий и дрожжевых грибков, в состав которого также могут входить белый, чёрный или китайский зелёный чай.Он полезен за счёт того, что во время его процесса ферментации образуются натуральные органические кислоты, витамины группы B и пробиотические бактерии.Комбуча также богата глюкариновой кислотой, которая помогает детоксикации.