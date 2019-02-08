Диетологи назвали сладости, которые можно есть при похудении

Можно не отказывать себе в удовольствии и есть десерты, в основе которых находится агар.Мечта многих девушек – есть все и не толстеть, но, к сожалению, такие чудеса бывают очень редко. Особенно тяжело приходится тем, кто любит сладкое.Сахар становится причиной лишнего веса и многих болезней, поэтому медики рекомендуют употреблять натуральные сладости.ОрехиТе, кто занимаются спортом и следят за своим питанием, знают, что орехи – лучший перекус между основными приемами пищи. Они полезные, питательные и, несомненно, очень вкусные. Их можно использовать в качестве десерта, но увлекаться сильно не стоит, так как они очень калорийные. Диетологи советуют каждый день съедать не больше горсточки любимых орехов.ЗефирЧтобы не ограничивать себя в сладком, но и не мучить организм неполезными сладостями, остановите свой выбор на зефире. Если вы будете есть одну зефиринку в день, можете не бояться тяжелых последствий в плане лишнего веса. Более того, он даже насытит все системы организма железом, фосфором и белком, который полезен для мышечной ткани.Желе, мармелад, пастила и пудингиМожно не отказывать себе в удовольствии и есть десерты, в основе которых находится агар (водоросли). Дело в том, что в мармеладе и похожих сладостях есть пектин, который выводит из организма токсические вещества и снижает уровень холестерина. Такие десерты – низкокалорийные, но стоит тщательно выбирать, чтобы они действительно были натуральные, и не содержали в своем составе химических заменителей.МедЭтот продукт практически не портится и отлично используется, как альтернатива сахару, особенно, если вы любите сладкий чай. Успокоительный эффект меда можно получить в качестве бонуса. Говорят, что свойства меда остаются прежними, если не класть его в чай, а есть вприкуску.СухофруктыПо своему влиянию на организм сухофрукты очень напоминают орехи. В каждом из сухофруктов есть свои витамины и элементы, которые насыщают организм необходимыми для нормальной работы веществами. Диетологи советуют баловать себя курагой, изюмом или инжиром вместо конфет, но также стоит помнить про чувство меры, ведь в сухофруктах много калорий.Конфеты для сыроедовВ наше время большой популярностью пользуются сыроедческие продукты. Сыроедческие конфеты готовятся практически без термообработки и исключительно из натуральных ингредиентов. Плюсами такого десерта является тот факт, что там нет искусственных жиров, сахара и химических усилителей вкуса. Зато с помощью специй и в целом любимых ингредиентов вы можете создать абсолютно уникальный десерт.Ягоды и фруктыХочется конфету – съешьте яблоко, а лучше ягоды. Позаботьтесь о любимых фруктах летом. Зимой можно есть летние ягоды, предварительно их заморозив. Свойства свои они не теряют, зато насытят организм витаминами и микроэлементами, а также утолят ваше желание сладостей за счет фруктозы. Лучшие добавляйте их к овсянке или в йогурты, делайте смузи. Так пользы будет лучше, нежели просто съесть их в сыром виде.Черный шоколадДоказано, что горький шоколад с высоким процентом какао не только вкусен, но и очень полезен. Правда, если вы любите сладкий молочный шоколад, к горечи любимого лакомства придется привыкнуть. Исследования говорят, что черный шоколад помогает преодолеть стресс, депрессию и в целом укрепляет сосудистую систему. Поэтому смело в качестве презентов к праздникам заказывайте дорогой и качественный черный шоколад.Восточные сладостиЕсли вы хотите отказаться от вредных сладостей в пользу полезных, рекомендуем попробовать восточные сладости. Поскольку они имеют в своей основе мед, орехи, изюм и разного рода пряности, сахара в чистом виде там практически нет. А поскольку они еще и очень сытные, много съесть восточных сладостей у вас вряд ли получится. Поэтому и калорий в связи с их употреблением можно не бояться.