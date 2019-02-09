Назван неизвестный ранее симптом проблем с сердцем

Запах изо рта может быть предвестником инфаркта.Согласно данным, представленным в отчете научных специалистов из Университета в Буффало (США), появление неприятного «аромата» в полости рта может быть маркером опасных нарушений в работе сердца.Удивительную закономерность американские исследователи обнаружили, когда они анализировали медицинские данные о мужчинах которые перенесли инфаркт. Оказалось, что у таких мужчин в ротовой полости скапливается больше бактерий по сравнению с мужчинами, у которых в анамнезе не было инфаркта.Ученые обнаружили две разновидности бактерий: Tannerella forsynthesis и Prevotella intermedia. По словам исследователей, именно высокая концентрация бактерий во рту чаще всего оказывается фактором зловонного дыхания.Они высказали предположение о том, что увеличение содержания бактерий во рту может свидетельствовать о наличии ишемической болезни сердца.