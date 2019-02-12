Диетологи подсказали, как "сбросить" 7 кг за шесть дней

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Во время диеты строго запрещено употребление сахара и хлеба.Диета «Шесть каш» рассчитана всего на 6 дней является одной из самых простых и эффективных.Основным продуктом этой короткой диеты являются злаки, - один из самых доступных и полезных продуктов, обогащенный белками, сложными углеводами и клетчаткой, и диетологи утверждают, что с помощью такой диеты можно легко сбрасывать лишние килограммы и очищать организм от шлаков.Для диеты потребуется 6 видов круп: пшеничная, ячневая, овсяная, перловая, гречневая и рис. В день нужно отваривать 240 грамм одной из круп на воде. Готовую кашу делят на 3 части. Утром необходимо съесть омлет из 2 яиц, томаты и немного зелени. Через час после завтрака необходимо съесть порцию каши. В обед вы снова съедаете кашу с тушеными овощами: стручковая фасоль, морковь, перец, капуста, кабачок и помидоры.Далее идет перекус, для которого можно выбрать любой фрукт, на ужин вы снова съедаете кашу, а также пару овощей в любом виде. Также на ужин можно выпить стакан кефира. Во время диеты строго запрещено употребление сахара и хлеба, можно пить зеленый чай и кофе без сахара. За 6 дней диеты уходит до 7 кг, однако увлекаться таким рационом можно не более 1 раза в месяц.