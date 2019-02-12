Названо неожиданное вредное свойство старых продуктов

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Не стоит забывать о сроках годности.По данным исследования ученых из Гарвардского университета (США), употребление в пищу старых продуктов может негативно влиять на целостность ДНК и таким образом содействовать сокращению продолжительность жизни людей. Исследователями проводился эксперимент с употреблением мяса молодого и старого животных.Ученые полагают, что употребление пищи из «возрастных» продуктов способствует негативным изменениям в организме, которые ведут к ускоренному старению и, соответственно, сокращают жизнь. Заявление об этом прозвучало со стороны исследователей после того, как они сравнили эффекты от употребления мяса 3-летнего оленя и мяса 25-летнего оленя. Оказалось, что употребление старого мяса было связано с риском клеточных нарушений – в нем за длительный срок существования скопилось большое количество микроэлементов, синтезируемых в процессе возрастных изменений. Старый продукт в итоге был признан менее полезным и питательным.«Процесс старения неизбежно связан с повреждениями биохимических структур, и они со временем становятся все существеннее. Старые продукты могут стать источниками веществ, которые возникают в их тканях вследствие таких повреждений», - таково мнение научных экспертов.По их словам, если нежелательные вещества в старых продуктах начинают влиять на процессы регуляции генов и из-за этого повышается риск возникновенияразных нарушений в ДНК, употребление подобных продуктов может ускорить старение и поспособствовать сокращению жизни.