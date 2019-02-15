Медики назвали фрукт, защищающий от болезней сердца
Врачи снова призывают ввести в рацион питания яблоки – по их словам, употребление яблок крайне полезно для работы сердца.
В том, что это так, смогли убедиться сотрудники Оксфордского университета.
Эти специалисты констатировали: систематическое употребление яблок способствует снижению вероятности сердечно-сосудистых заболеваний.
«Высокое содержание калия и железа в яблоках помогает укрепить иммунитет и избежать болезней сердца», - рассказали ученые о пользе всем известных фруктов.
Проведенное британцами исследование показало, что люди, которые регулярно едят яблоки, в среднем на 12% реже страдают от заболеваний сосудов и сердца. Ученые отмечают, что у любителей яблок ниже уровень воспалительных маркеров, с которыми коррелируют риски нарушений в сердечно-сосудистой системе
Специалисты конкретизировали, что зеленые яблоки чрезвычайно полезны при анемии, а красные уменьшают вероятность гипертонии.
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