Медики назвали фрукт, защищающий от болезней сердца

В яблоках нашли особую пользу для сердца.Врачи снова призывают ввести в рацион питания яблоки – по их словам, употребление яблок крайне полезно для работы сердца.В том, что это так, смогли убедиться сотрудники Оксфордского университета.Эти специалисты констатировали: систематическое употребление яблок способствует снижению вероятности сердечно-сосудистых заболеваний.«Высокое содержание калия и железа в яблоках помогает укрепить иммунитет и избежать болезней сердца», - рассказали ученые о пользе всем известных фруктов.Проведенное британцами исследование показало, что люди, которые регулярно едят яблоки, в среднем на 12% реже страдают от заболеваний сосудов и сердца. Ученые отмечают, что у любителей яблок ниже уровень воспалительных маркеров, с которыми коррелируют риски нарушений в сердечно-сосудистой системеСпециалисты конкретизировали, что зеленые яблоки чрезвычайно полезны при анемии, а красные уменьшают вероятность гипертонии.