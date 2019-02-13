Эксперты перечислили основные ошибки, допускаемые на тренировках

Этих вредных для здоровья просчетов можно избежать.Многие люди, решившие с нуля заниматься физическими нагрузками, совершают одни и те же ошибки. Рассказываем, какие, и как их избежать.В погоне за желанной фигурой многие начинают ходить в тренажерный зал или на фитнес каждый день. Это является самой частой ошибкой, которая в итоге приводит к тому, что человек либо бросает занятия, либо просто доводит себя до физического переутомления.Помните, что необходимо соблюдать баланс между тренировками и правильным питанием. Для того, чтобы иметь спортивную фигуру, достаточно заниматься спортом три раза в неделю.Еще одной распространенной ошибкой является занятие без профессионального тренера. Тренер обязательно необходим каждому в начале пути, для того, чтобы познакомиться с правильной техникой выполнения упражнений и не навредить себе в процессе тренировок. Примерно 10 занятий с тренером будет достаточно, затем можно перейти к самостоятельным занятиям.Не пренебрегайте разминкой перед тренировкой. Это очень важная часть занятия, поскольку ваши мышцы и суставы необходимо подготовить к предстоящим физическим нагрузкам. Благодаря лёгкой разминке мышцы станут более эластичными, а суставы – подвижными. Это позволит вам избежать травм.И, наконец, не изнуряйте себя диетами. Для занятий спортом человеку необходима энергия, иначе организм начнет сжигать собственные мышцы. Необходимо придерживаться правильного питания, но ни в коем случае не голодать или сидеть на жесткой диете.