Найден инновационный способ лечения онкологических заболеваний
Австралийские ученые Института сердца и диабета Бейкера разработали новый метод уничтожения раковых клеток, которые с трудом поддаются лечению.
В частности, результаты исследования говорят о том, что тромбоциты склонны накапливаться в областях, окружающих различные типы раковых опухолей.
Тромбоцитами называют компоненты крови, которые при активации формируют тромбы в месте кровотечения, прекращая потерю крови. На основании этого открытия ученые разработали новые соединения, которые нацеливаются на активированные тромбоциты, позволяя идентифицировать злокачественные клетки и начать лечение опухоли.
По словам экспертов, новый подход даст возможность разработать терапию даже трудно поддающихся лечению новообразований (например, рака молочной железы), у которых отсутствуют специфические маркеры, на которые нацелены обычные химиотерапевтические препараты.
Это также поможет свести к минимуму побочные эффекты, так как химические вещества будут накапливаться в больших концентрациях только в окрестностях опухолей.
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Добавил kruzka в категорию Онкология
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