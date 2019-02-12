Медики открыли еще одно полезное свойство брокколи

Этот овощ положительно влияет на сердце.Работа ученых из Университета штата Пенсильвания стала очередным доказательством того, что оздоровление рациона питания напрямую связано с улучшением в состоянии и функциях организма. Одно соцветие брокколи в сутки оздоровляет сердце, - к такому выводу пришли специалисты.«Регулярное употребление брокколи улучшает работу сердечно-сосудистой системы», - заявили авторы нового исследования. Проведенные ими эксперименты на мышах выявили способность брокколи стимулировать клетки иммунной системы, что защищает человека от системных воспалений, угнетающих функции сердечно-сосудистой системы и миокарда, в частности.Рацион подопытных мышей на 15% состоял из брокколи. Следствием такого питания стало улучшение бактериального состава ЖКТ. Позитивные изменения в работе желудочно-кишечного тракта, установили исследователи, были связаны с действием такого вещества как арильный углеводород, активируемого в кишечнике при употреблении брокколи. По словам ученых, данный компонент усиливает барьерную функцию, вследствие чего уменьшается вероятность развития воспаления, артрита. На этом фоне и происходят улучшения в работе сердца.Ранее употребление крестоцветных овощей и конкретно брокколи ученые связывали с эффективной защитой организма от рака. В особенности в этом плане отмечалась польза брокколи как профилактического средства в отношении рака груди.