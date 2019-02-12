В кишечнике человека обнаружены неизвестные бактерии

Микрофлора кишечника, влияющая на все аспекты жизнедеятельности организма, изучается наукой давно.Биологи из Института Сангера в Хинкстоне (Великобритания) обнаружили присутствие в кишечнике человека более двух тысяч видов бактерий, которые раньше были ученым неизвестны.Но ученые до сих пор не знают, каков ее точный состав. Многие микробы, например, просто гибнут при попытке извлечь их для исследований.Чтобы сделать изучение бактериального состава кишечника человека более эффективным, наука предложила изучать микроорганизмы сразу сообществами и анализировать ДНК не каждой отдельной бактерии, а метагеном - совокупность ДНК разных организмов. Тем более, что современные математические подходы и компьютерные технологии позволяют это осуществить.В этот раз ученые проанализировали 12 тысяч образцов метагенома, полученных в ходе ряда исследований нескольких последних лет. Сравнив их с уже известными образцами ДНК бактерий кишечной микрофлоры, специалисты обнаружили неизвестные доселе бактерии. Как заявили исследователи, «три четверти из них принадлежали к тем подгруппам бактерий, которые раньше никогда не встречались генетикам».Данное открытие говорит о том, что кишечные бактерии не «универсальны» и могут различаться у людей разных регионов. Эту особенность важно учитывать при терапии разных болезней и проблем, связанных с работой кишечного тракта.«Сделанная находка позволит лучше понять, как возникают различные болезни кишечника и желудка, и то, как эти органы влияют на здоровье человека в целом», - отметили авторы проекта.