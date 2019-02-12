Медики рассказали, почему жители городов чаще страдают от аллергии

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Каждодневные стрессы убивают энергию человека.Между большими городами и малонаселенными селами есть большое несоответствие: больницы, комфортный транспорт, изобилие еды первых совершенно не помогают горожанам в жизни: еда усваивается хуже, а от транспорта замечают больше вреда, чем пользы.Но оказывается, что в селах, где меньше комфортных условий для жизни, люди реже страдают от болезней и симптомов аллергии.Почему так происходит?Завышенные требования гигиеныИммунная система сельчан сильнее, чем у жителей мегаполисов. С детства жители городов приучают детей постоянно мыть руки, есть только дважды вымытые фрукты и не прикасаться к бездомным животным. Эти действия не дают иммунитету крепнуть и в случае реальной угрозы не приученный организм быстро сдается.СтрессКаждодневные стрессы убивают энергию человека. Если нагрузка чрезмерная, организм не закаляется, а ослабевает с каждым днем, проведенном в напряжении. Начинается выработка гистамина, который является провокатором аллергических реакций.ЖивотныеУченые обнаружили, что дети, которые с раннего детства общаются с животными, реже подвержены приступам аллергии. Если все таки предрасположенность к аллергии выявляется, то переносят дети ее легче и в будущем возникает меньше проблем.ПитаниеЖители сельских городов реже покупают стерилизованное молоко. Люди, которые с детства привыкли к сырому молоку, не страдают от тяжелого усвоения натурального молока.