Медики назвали основные симптомы инсульта

Если вы услышите от кого-то подобные жалобы – немедленно вызывайте скорую.Внезапное нарушение мозгового кровообращения (инсульт) способно кардинально изменить жизнь больного и его близких или, хуже того, привести к трагическим последствиям. Именно поэтому данную патологию также называют ударом или сосудистой катастрофой.Как же распознать основные признаки приближающегося инфаркта мозга и инсульта.Различают два типа инсультов: геморрагический и ишемический.Геморрагический инсульт — это кровоизлияние в мозг. Оно сопровождается разрывом сосудов, вызванным высоким артериальным давлением. Кровь при этом словно раздвигает ткани мозга, образует полость и заполняет ее. Вследствие этого образуется внутримозговая гематома.Ишемический инсульт представляет собой острое нарушение мозгового кровообращения. Оно бывает вызвано затруднением или прекращением поступления крови к тому или иному отделу мозга и сужением сосудов. Начальные признаки ишемического инсульта бывают вызваны затруднением или прекращением поступления крови к тому или иному отделу мозга. При этом происходит повреждение тканей мозга. Согласно статистике, именно ишемический инсульт случается наиболее часто - на его долю приходится 70?85% всех случаев.Инсульт опасен тем, что он наступает внезапно. Причем, если раньше эта патология развивалась в основном у пожилых людей, то сейчас инсульт у лиц младше 40 лет, увы, не является редкостью.Признаки инсульта, которые надо знать всемПоначалу человек может жаловаться, что кружится голова, что «пьян без вина», есть двоение в глазах или видит нечетко.Онемение и перекос лица, один уголок рта опущен.Нарушены речь, память.Нет чувствительности в конечностях с одной стороны - человек не может поднять руку, пошевелить ногой.