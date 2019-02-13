Медики подсказали, какие продукты полезно есть натощак

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Шесть продуктов, которые полезны на голодный желудок.Не всякую пищу можно употреблять на голодный желудок - важно, чтобы пища не способствовала повышению кислотности желудка и не травмировала слизистые оболочки.В частности, эксперты в области здорового питания рекомендуют употреблять натощак орехи. Этот продукт отличается сбалансированным составом белков, жиров и углеводов, а также содержит полезные жирные кислоты, которые улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и работы мозга. Кроме того, съеденные натощак орехи нормализуют кислотность желудочного сока.Также можно и нужно есть на голодный желудок гречневую кашу. Гречка легко усваивается организмом человека и имеет свойства «выравнивать» давление, успокаивать нервную систему и мягко стимулировать работу пищеварительной системы.Еще один полезный при употреблении натощак продукт - это бездрожжевой хлеб. Его употребление пробуждает пищеварительную систему и нормализует ее работу. Кроме того, хлеб - богатый источник углеводов, которые обеспечивают организм энергией, необходимой для осуществления физиологических процессов. Утро - идеальное время для приема углеводов.Отличный вариант для еды на голодный желудок - овсянка. Овсяная крупа отличается высоким содержанием протеинов, которые регенерируют ткани и клетки. Овсяная каша действует на желудок как лекарство: обволакивает слизистую и защищает ее от воздействия кислот. Кроме того, овес обладает противораковым действием.Куриные яйца (только не в жареном виде) тоже полезно употреблять на голодный желудок. Этот продукт хорошо усваивается организмом. Также доказано, что люди, которые завтракают яйцами, съедают меньше калорий в течение дня.Мед. Ложка меда, съеденная натощак, - это, по сути, натуральный «энергетик» для организма. Съеден таким образом мед стимулирует мозговую активность и способствует выработке гормона радости - серотонина.