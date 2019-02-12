Врачи объяснили, действительно ли пицца полезна для здоровья

Диетологи рассказали о полезных свойствах пиццы.Даже не смотря на то, что пицца достаточно сытная и калорийная, профессиональные диетологи не против ее употребления. Однако, не каждая пицца одинакова полезна для организма.Начать можно с того, что для его приготовления основы пиццы – теста – используются натуральные продукты: мука, оливковое масло, дрожжи, вода и соль.Также в составе пиццы присутствует томатный соус, которым покрывается раскатанное сырое тесто, - тоже вполне полезный продукт.Входящий в состав томатов ликопен, являет собой мощный антиоксидант, который помогает понизить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.Наконец, классическая начинка для пиццы - сыр моцарелла, мясо, морепродукты, зелень и овощи. Все продукты при правильном употреблении сугубо полезны для здоровья.Диетолог Елена Соломатина считает, что приготовленная должным образом пицца в большей степени полезна, а не вредна для организма.«В здоровом питании самое главное - это сбалансированное поступление различных веществ в организм. Пицца может быть очень хорошей комбинацией полезных продуктов - свежих овощей, морепродуктов, оливкового масла и других», - пояснила свою мысль диетолог.Специалист подчеркнула, что полезность пиццы связана с умеренностью в ее употреблении: важно не переедать. Кроме того, следует воздерживаться от употребления пиццы, в которой содержится много бекона, салями и копченых ингредиентов.По данным исследования, проведенного учеными Института фармацевтических исследований Марио Негри в Милане, употребление пиццы может быть полезным в качестве профилактики опухолей кишечника и болезней сердца.В составе такой пиццы должно быть много много томатов, оливок, брокколи, оливкового масла, а также должны содержаться чеснок и перец чили.