Диетологи рассказали, можно ли пить во время еды

Что будет с желудком, если запивать еду.Ну кто из нас не запивает завтрак кофе, обед чаем, а ужин водой? Некоторые даже употребление супа не мыслят без стакана освежающей жидкости!Некоторые диетологи и адепты здорового образа жизни твердят, что запивать пищу ни в коем случае нельзя, ведь жидкость разбавляет желудочный сок, влияет на его кислотность и замедляет процесс переваривания. Другие же непоколебимы: запивали, запивают и будут запивать!Вот что говорят опытные диетологи и грамотные гастроэнтерологи.Запивать ли едуТочка зрения тех, кто еду не запивает, вполне логична: вода разбавляет желудочный сок и слюну, вымывает важные ферменты, необходимые для переваривания пищи, а это негативно сказывается на здоровье. На деле же логические догадки далеки от физиологических процессов - они куда более сложные.Процесс пищеварения начинается не в желудке, а в голове: когда человек предвкушает вкусную трапезу, во рту образуется слюна. Пережевывая пищу, мы смешиваем ее со слюной, обогащенной ферментами, чтобы она уже размягченной попала в желудок. Далее к процессу подключается желудочный сок.Желудку среднестатистического человека необходимо 3–4 часа, чтобы переварить сытный обед и превратить его в химус - жидкое вещество. Этот самый химус покидает желудок и отправляется в путешествие по кишечнику, где отдает организму полезные питательные вещества.И если пища гостит в желудке несколько часов, то вода не задерживается надолго - 300 мл воды покинут желудок через 10 минут. Если ты запиваешь еду водой, она быстро проходит через пищеварительную систему, дополнительно увлажняя сухую пищу.Вода не влияет на кислотностьПопадая в желудок во время приема пищи, вода существенно не меняет кислотность желудочного сока. Да и действие пищеварительных ферментов она не угнетает, а наоборот, помогает им лучше справляться с поставленной задачей. Работа ферментов происходит в жидкой фазе, этот факт важен и для всасывания полезных веществ после переваривания в кровь.Даже если ты принципиально ешь всухомятку, организм сам исподтишка будет выделять необходимое количество жидкости в желудок и кишечник. К слову, в желудке выделяется около 2 л жидкости в сутки!Человеческий организм - продуманная до мелочей система. Даже если ты выпьешь галлон воды, это никак не повлияет на кислотность. Если желудок почувствует, что не справляется с процессом переваривания, он выработает новую порцию ферментов и повысит кислотность желудочного сока, если вода ненароком ее понизила. Кстати, вода попадает в желудок и вместе с пищей - взять хотя бы апельсин, который на 80 % состоит из воды.Вода не влияет на скорость переваривания пищиПриверженцы питания всухомятку утверждают, что, попадая в желудок во время еды, вода выталкивает непереваренную пищу из желудка прямиком в кишечник. Сторонники запивания считают, что, даже если жидкость покидает желудок раньше, чем твердые тела, она никак не влияет на скорость их переваривания и уж тем более не утаскивает часть пищи с собой в кишечник раньше времени.И всё-таки, можно ли пить во время еды?Вывод прост: если ты привык запивать еду, можешь продолжать без угрызений совести! Вода, если пить ее правильно, не несет никакого вреда. Наоборот, жидкость помогает размягчить и лучше переварить сухую пищу, улучшить работу пищеварительных ферментов и усилить процессы всасывания полезных питательных веществ. Не стоит пить, пока не прожевал и не проглотил пищу, - она должна хорошенько пропитаться слюной.Есть еще один плюс: когда человек пьет во время еды, он делает хоть незначительные, но паузы, а это замедляет ход трапезы. В итоге съедается меньше и о злополучном чувстве тяжести после переедания можно забыть!Если ты привык запивать еду не водой, а чаем, никакой разницы нет. Жидкость одинаково влияет на пищеварительные процессы, будь то чай, вода с лимоном или кофе. И хоть температура жидкости тоже не влияет на кислотность и скорость переваривания пищи, диетологи всё же рекомендуют избегать слишком холодной и слишком горячей воды.Привычка пить воду со льдом может стать причиной не только процессов брожения и гниения в желудке, но и вызвать такие заболевания как колит, энтерит и дисбактериоз.