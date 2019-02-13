Медики подсказали, действительно ли картофель повышает давление

В картофеле содержится много витамина С и крахмала, который превращается в глюкозу.Картофель является одним из самых популярных продуктов в Украине, и эта любовь вполне заслужена.Американские ученые собрали несколько фактов, связанных с влиянием картофеля на здоровье.Картошка от гипертонииИсследователи выяснили, что ежедневное употребление картофеля позволяет снижать артериальное давление почти в такой же степени, как и при употреблении овса, но зато без прибавки веса. Это объясняется за счет высокого содержания калия в картофеле, который крайне необходим при борьбе с гипертонией.Картошка против ракаВ картофеля и других подобных овощах содержатся лектины - специфические белки и гликопротеины. Известно, что они обладают способностью подавлять рост раковых клеток.Картошка против лишнего весаОшибка считать картофель причиной увеличения веса. Напротив, исследования показывают, что люди, которые включили в свой рацион картофель продолжают худеть.Питательные вещества в картофелеКартофель является богатым источником множества питательных веществ, таких как витамины С и В6, калий, пантотеновая кислота, ниацин и диетические волокна. Белок в картофеле содержит лизин - важная аминокислоту, которой так не хватает в зерновых продуктах.