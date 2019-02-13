Урологи назвали основные симптомы проблем с почками

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Врачи назвали главные признаки нездоровых почек.По словам лечащих врачей, на проблемы с почками могут указывать не совсем типичные симптомы.Терапевты составили перечень главных показателей того, что в этом важнейшем для организма органе возникли нарушения.Специалисты напомнили, что без нормальной работы почек правильное функционирование организма невозможно – даже незначительный сбой способен вызвать тяжелые последствия.По их словам, на проблемы с почками может указывать постоянная усталость. Подобная дисфункция вызывается тем, что кровь начинает хуже транспортировать кислород по организму.Учитывая, что почки играют роль фильтра в организме, неполадки в их работе отражаются на состоянии кожи. Если появился зуд или ощущение покалывания под кожей, это может указывать на болезнь почек, подсказывают эксперты.Другой симптом - появление отеков, в первую очередь, на лодыжках и ногах, но в ряде случаев и на лице, руках и других участках тела.«Конечно, отеки могут появляться по разным причинам, но почечная недостаточность является главной из них. Почки отвечают за регулирование водно-натриевого баланса, поэтому любой сбой в их работе не дает им правильно уравновешивать данные показатели. Также отеки могут возникать из-за выведения с мочой слишком большого количества белка», - рассказали лечащие врачи.Помимо этого, о болезненном состоянии почек, как указывают медики, может говорить возникшая анемия, а также все неприятные изменения, так или иначе связанные с мочеиспусканием (недержание, жжение, другие запах и цвет мочи).Не многие знают и про другой симптом нездоровых почек – появление неприятного запаха изо рта, или металлического привкуса во рту. Это говорит о почечной недостаточности, констатировали терапевты.