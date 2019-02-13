Диетологи назвали овощи, замедляющие похудение

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Ни в коем случае не отказывайтесь от них совсем – просто ограничьте потребление.Как утверждают всемирно известные диетологи, ежедневный рацион тех, кто желает похудеть, почти на треть должен состоять из овощей.Однако, овощи овощам рознь – некоторые из них не только не решают проблему лишнего веса, но и усугубляют ее. Какие именно – рассказали ученые из Гарвардского университета.В ходе исследования они тщательно наблюдали за ежедневным питанием более 10 тысяч человек. Оказалось, что те, кто предпочитал регулярно есть крахмалистые овощи, сбрасывали вес гораздо медленнее, а иногда даже наоборот – набирали лишние килограммы. Среди овощей, которые тормозили похудение и снижали эффективность диеты, лидерами оказались картофель, горох и кукуруза.Однако, помни, что даже эти опасные для стройной фигуры овощи содержат множество витаминов и минералов, без которых невозможно нормальное функционирование организма. Так что ни в коем случае не отказывайся от них совсем – просто ограничь их потребление.