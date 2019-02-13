Диетологи развенчали самые популярные мифы об очищении организма

Смузи может вызвать запоры, а уголь - задержку "грязи".Очищение организма - идея не новая. Живуча она уже не одно десятилетие, хотя за это время ее сторонникам так и не удалось доказать необходимость и эффективность этой процедуры научным путем.Это невозможно априори: такого явления, как зашлакованность организма, не существует, уверяют врачи.Интоксикация возникает только при отравлении ядовитыми веществами, а также при заболеваниях печени, почек и кишечника - органов, которые отвечают за выведение продуктов распада. Во всех трех случаях требуется экстренная помощь в виде капельниц и продолжительное медикаментозное лечение, а не питье и поедание "очищающих" продуктов.Таким образом, детокс-программы - лишь сказка, на которой выстроена огромная детокс-индустрия. Ведь наряду с "очищающими" схемами питания предлагается употребление различных детокс-бадов, которые порой стоят очень дорого.О главных мифах о детоксикации нам рассказала Людмила Денисенко, диетолог, член Европейской ассоциации по изучению ожирения.1. Лучшие борцы с аппетитом - кактус и зеленый кофеЕсли рука так и тянется подбросить что-нибудь вкусненькое в рот, о каком очищении речь? Ведь это увеличивает в организме количество непереваренной пищи, которая превращается в "шлаки". Потому наряду с очистительной едой рекомендуется принимать укротители аппетита. Особенно расхваливают "вытяжку из кактуса" и "экстракт зеленого кофе".Но количество продуктов распада в организме (а не мифических "шлаков") зависит не только от обжорства (которым в истинном смысле этого слова страдает не так много людей), но в большей мере от качества съедаемых продуктов.Что же касается антиаппетитных свойств указанных средств, то дело выглядит следующим образом. У кактуса далеко не уникальный состав: клетчатки намного больше в любой другой растительной пище. Зато цена 30 капсул "панацеи" - в среднем 250 грн, а принимать их нужно далеко не один месяц.Зеленый кофе как стимулятор выработки адреналина, наоборот, стимулирует и аппетит. Хлорогеновая кислота в нем ценится приверженцами "очищений" за мощный антиоксидантный эффект: он сильнее, чем тот, который оказывают флавоноиды в обычном кофе, в 27 раз. Но при тепловой обработке кислота теряет свои свойства. А ведь зеленый кофе тоже заваривают.2. Необходимо пить мочегонные отварыВ рамках детокса необходимо "промывание почек". Но питье мочегонных отваров несколько раз в день на протяжении не одного дня может сдвинуть камни в почках. Они застрянут между ними и мочевым пузырем, что может привести к гидронефрозу. Тогда почка будет рассадником инфекций, и вероятно, ее придется оперировать. Утверждать, что у вас нет камней, вы не можете: по статистике, у каждого второго человека после 30 лет есть "песочек".3. Печени помогут уксус, масло и магнезияКоктейль из уксуса или сока лимона, растительного масла и магнезии стимулирует выброс желчи и опорожнение кишечника. То есть очищает. Но это агрессивное вмешательство в желчевыделительную систему, и без сопровождения этой процедуры врачом может нарушить ее функции.4. Отличный "пылесос" - рисовая диетаПитание одними только кашами не обеспечит всего спектра полезных веществ и в том количестве, которое необходимо организму ежедневно. А питаться так предлагается минимум неделю, еще лучше - три-четыре. Второй момент: без жиров невозможна нормальная работа детокс-органов - печени и кишечника. Таким образом, мы получим не очищение, а интоксикацию. Этот эффект усилится, если у человека есть проблемы с пищеварением (любого характера): рис, как источник крахмала, вызовет запоры. Сидеть на рисе (или на другой каше, а также овощах или кисломолочных продуктах) можно лишь раз в неделю: это перезагрузит ЖКТ и способность организма самоочищаться.5. Кишечник очистят уголь, глина и кофе-клизмаМежду приемами пищи рекомендуется принимать по 8-10 таблеток угля в день или по 3 ст. л. глины.Да, эти вещества - сорбенты. Но их применение оправдано только как экстренная мера при пищевом или химическом отравлении. В остальных случаях от поедания угля и глины в течение 10-12 дней каждый месяц (рекомендуемая длительность детокса) больше вреда - они сорбируют все подряд, в том числе полезные вещества и воду.Любая клизма - нефизиологична: природой создана другая схема "эвакуации" лишнего из кишечника, потому вместо улучшения его очистительных функций можно получить ухудшение, ведь вымоются полезные бактерии, создающие здоровую микрофлору. А кофеиновые промывания могут вызвать диарею, и многодневное очищение закончится обезвоживанием, что ухудшает фильтрующие функции почек. Этим же может закончиться детокс при помощи питья отвара сены, раствора с фуросемидом и многодневный прием любых других слабительных средств.6. Диета на смузи - вкусное и здоровое очищениеСмузи, как жидкость, усваиваются быстрее, от овощей и фруктов априори в организме меньше продуктов распада (а в измельченном виде и подавно), они богаты минералами и витаминами. А вот заявленного детокс-эффекта не будет, и даже возможен вред. Ведь толстая кишка из-за "безработицы" может "облениться", и потом придется лечить стойкие запоры, поскольку пищевых волокон в смузи на самом деле нет. Потому и очищения кишечника также не произойдет, как и существенного избавления от токсинов.Кроме того, фрукты и овощи - это быстрые углеводы, из-за чего человек будет голодным, как собака. Потому есть большая вероятность, что, закончив детокс-программу, он станет переедать, а переедание - это прямая дорога к залежам в кишечнике: ЖКТ просто не сможет успевать переваривать столько пищи.7. Разгрузка на воде = минус токсины"Питание" водой не подходит людям с любым хроническим заболеванием, в том числе очистительных органов, а у здоровых, как было сказано выше, печень, кишечник, легкие и кожа априори справляются с естественной детоксикацией. А вот если здоровые люди решат несколько дней посидеть на водной диете, то как раз могут оказать себе медвежью услугу. Без пищи работа желчного пузыря и печени ухудшится, а с ними и очистительная функция кишечника, а потому, если там была недовыведенная непереваренная пища, то там она и останется.