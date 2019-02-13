Лечение псориаза защищает от инфаркта

Обсервационное исследование группы NIH Psoriasis Atherosclerosis Cardiometabolic Initiative показало, что лечение псориаза способствует также уменьшению холестериновых бляшек, а вместе с этим – иболее высокой защищенности организма от инфаркта. Как именно это происходит, ученые пока не знают.Ученые работали с 290 пациентами, болеющими псориазом. 121 человек при этом имели кожные дефекты от умеренной до тяжелой степени выраженности. Этой части добровольцев было назначено лечение препаратами, сокращающими количество активированных Т-клеток в коже, что заглушало аутоиммунную реакцию, запускающую развитие псориаза.Пациенты с псориазом принимали лекарства в течение года, и, как оказалось, лечение повысило их защищенность от инфаркта - на фоне лечения псориаза у них на 8% уменьшились бляшки коронарной артерии.«Бляшки медленно рассасывались, хотя уровень холестерина, глюкозы крови и артериального давления при этом не изменялись. Мы считаем, что это стало следствием нейтрализации цитокинов, вырабатываемых Т-клетками – так проявился противовоспалительный эффект терапии», - сообщили авторы исследования.Точный механизм, который бы объяснял, как могут быть связаны сокращение воспаления при лечении псориаза и уменьшение холестериновых бляшек, ученым пока не ясен, это еще предстоит понять. Специалисты отмечают, что полученные результаты свидетельствуют о существенном влиянии воспаления на риск развития атеросклероза и инфаркта. Считается, что вероятность сердечного приступа увеличивают пять факторов: диабет, гипертония, повышенный уровень холестерина, семейный анамнез или курение. По мнению ученых, воспаление тоже должно входить в этот перечень.Псориаз является одним из самых распространенных инфекционных расстройств кожи, вызывающим скопления «лишних» клеток кожи, что приводит к появлению характерных участков, провоцирующих зуд и покраснения.