7 мифов о здоровье сердца
Миф №1: болезни сердца приходят в возрасте
Большинство людей полагают, что проблемы с сердцем начинаются только ближе к старости. Но это не так. Статистика опровергает данный миф: инсульт и имешическая болезнь чаще всего происходит в возрасте 30-35 лет. Причинами становятся стресс, ожирение и малоподвижный образ жизни. А ведь то, как вы существуете, очень сильно влияет на здоровье сердца. Чтобы избежать проблем, надо правильно питаться, вести активный образ жизни.
Миф №2: сердце меньше болеет при диабете
Считается, что при сахарном диабете уменьшается риск развития болезней сердца. Но даже в таком случае, когда вы контролируете уровень сахара в крови, вероятность заболеть остаётся. Поэтому не надо терять бдительности, несмотря на то, что приём лекарств от диабета действительно может замедлить развитие сердечных заболеваний.
Миф №3: обязательным симптомом приступа является боль в груди
Многие знают о таком симптоме, как боль в груди во время сердечного приступа. Но ошибочно полагать, что это единственный верный признак. На самом деле могут быть и другие симптомы — головокружение, одышка, тошнота, боль в руках (или одной руке), болезненность в шее, спине, челюсти. В таких случаях следует незамедлительно вызвать специалиста.
Миф №4: учащенное сердцебиение — начало сердечного приступа
Когда сердце начинает сильно-сильно биться — это сердечный приступ. Но ведь причин для такого поведения у сердца может быть гораздо больше, чем эта проблема со здоровьем сердца. Например, это может быть повышенная физическая нагрузка, стресс, волнение, простуда. Обычно в спокойном состоянии сердце бьётся в нормальном ритме, но иногда оно может учащаться. В основном аритмии не опасны, но порой могут влиять на работу сердца. Тогда и понадобится помощь врачей.
Миф №5: проблемы с сердцем передаются по наследству
Считается, что болезни сердца передаются по наследству. Но вы можете заметить, что большинство врачей уже даже перестало спрашивать, есть ли в роду люди, страдавшие от подобных проблем. Чаще всего это не имеет никакого значения. Поэтому если кто-то из родственников страдал от стенокардии, сердечной недостаточности, врождённого порока сердца, то это вовсе не значит, что и у вас возникнут аналогичные проблемы. Действительно, люди с проблемами в здоровье сердца находятся в группе риска. Но гораздо более играющими факторами являются другие — стресс, уровень сахара в крови, образ жизни, питание.
Миф №6: опасно заниматься спортом после сердечного приступа
Это один из самых распространённых мифов о здоровье сердца. На самом деле же при отсутствии строгих медицинских противопоказаний гимнастика и физическая активность пойдёт только на пользу, так как окажет восстановить работу сердца. Известно немало фактов, когда человек гораздо быстрее реабилитировался при занятиях спортом, нежели те, кто вёл пассивный образ жизни. Прежде чем принимать решение об отказе от спорта после сердечного приступа, надо предварительно поговорить об этом с врачом.
Миф №7: контролировать уровень холестерина до 40 лет не нужно
Это тоже одна из самых частых ошибок среди людей, не знающих о здоровье сердца. Проверять уровень холестерина надо и до того, как вам стукнуло 40 лет. Довольно часто проблемы с сердцем возникают из-за этой причины. А люди даже не догадываются. Неправильное питание, продукты с ГМО, разные вредные добавки, малоподвижный образ жизни может привести к болезням сердечно-сосудистой системы из-за повышения уровня плохого холестерина. Начиная с 20 лет, его надо регулярно проверять. Врачи рекомендуют делать это раз в пять лет.
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