Медики объяснили, как свекла может повлиять на печень

10 лучших блюд для восстановления печени.Печень очень важный и наиболее тяжелый орган человека.Она выполняет множество необходимых для жизнедеятельности функций: принимает участие в процессе пищеварения, метаболизме белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот, витаминов и микроэлементов, выводит токсичные вещества.Природный фильтр человеческого организма часто страдает из-за неправильного питания, стрессов и вредных привычек. Тяжесть в правом боку, горечь во рту - самые распространенные симптомы печеночной «усталости».Алкоголь, жирная пища, химические добавки в продуктах питания, лекарства - вот далеко не полный список врагов нашей печени. Но, к счастью, друзей у этого органа тоже немало!Продукты, полезные для печени1. РасторопшаВ растительном мире нет растений, которые могли бы сравниться с расторопшей по своему лечебному воздействию на печень. Это объясняется гепатопротекторным воздействием на организм вещества под названием силимарин. Силимарин не только защищает печень от губительных воздействий, он также обладает регенерирующими свойствами, его прием способствует обновлению клеток печени, если они были разрушены или повреждены в результате заболевания. Самое простое и очень действенное средство при заболеваниях печени - это молотые семена расторопши. Они продаются в аптеке в виде порошка, их можно измельчить самостоятельно в кофемолке. Порошок назначают для профилактики и лечения по чайной ложечке до еды 3–4 раза в день, запивая обычной водой.2. ТыкваПечень просто обожает яркие фрукты с красной и оранжевой мякотью. Тыква вообще по праву считается лучшим продуктом для печени - вся, включая семечки. Главным преимуществом тыквы является ее способность восстанавливать клеточные мембраны гепатоцитов. Благодаря высокому содержанию редкого витамина Т (или карнитина) тыкву можно по праву назвать лучшим гарниром к блюдам из говядины, свинины и другим жирным кушаньям. Ведь витамин Т способствует усвоению тяжелой пищи и разгружает печень.3. ЦитрусовыеЦитрусовые содержат эфирные масла, витамины и антиоксиданты, которые стимулируют естественное очищение печени и уменьшают воспалительные процессы. Эти фрукты являются кладезем витамина С, который укрепляет нашу иммунную систему, уберегая нас от появления инфекций и других серьезных заболеваний. Выпитый утром натощак сок лимона поможет стимулировать печень на весь день и взбодрит намного лучше, чем кофе или черный чай.4. ЛаминарияЭту водоросль часто называют морской капустой. Ее листья на 5 % состоят из солей альгиновой кислоты, которая получила название «природного утилизатора вредных веществ». Альгинаты связывают некоторые химически активные соединения, а также соли тяжелых металлов. То есть помогают печени чистить организм от вредных веществ. Морская капуста - абсолютный рекордсмен по содержанию йода, она предотвращает заболевания щитовидной железы, снижает уровень холестерина и уменьшает риск развития онкологических заболеваний.5. АртишокЭто растение поможет устранить из организма лишнюю жидкость, уменьшить уровень жира в печени, нормализовать уровень сахара в крови. Рекомендуется пить чай из артишока три раза в день по 200 мл за 30 минут до еды. Чтобы приготовить чай, доведи до кипения один литр очищенной воды и добавь столовую ложку измельченного артишока. Накрой крышкой и дай настояться 25 минут, а затем процеди.6. СвеклаНе все знают, как полезна свекла для печени. Корнеплод содержит вещество бетаин, которое помогает усваивать белок. Еще бетаин понижает давление, тормозит развитие атеросклероза и препятствует ожирению печени. Свекла полезна как в сыром, так и в печеном или вареном виде. Ты можешь добавить сырую свеклу во фреш, а можешь приготовить вкусный салат.7. АвокадоАвокадо содержит необходимые нашему организму аминокислоты, клетчатку и антиоксиданты. Это способствует выведению шлаков, которые накапливаются в нашем теле. Также эти фрукты содержат глутатион - соединение, необходимое печени для выведения токсинов. Содержащиеся в авокадо омега-3 жирные кислоты способствуют снижению уровня LDL-холестерина в крови и уменьшают воспалительные процессы.8. КурагаРегулярное употребление кураги и других продуктов, богатых витамином Е, защищает печень от болезней. Китайские ученые проанализировали статистику заболеваемости патологиями печени. Как оказалось, в тех регионах страны, где в рацион питания людей входит курага, процент развития хронических заболеваний печени значительно ниже среднего. Скорее всего, причина данного феномена заключается в способности витамина Е, содержащегося в больших количествах в кураге, усиливать процессы регенерации печеночной ткани. Четырех плодов в день достаточно, чтобы получить все полезные вещества и не навредить организму.9. ЯблокиДля хорошей работы печени важно ежедневно употреблять яблоки - как сырые, так и печеные. Они являются незаменимым продуктом питания и идеально подходят для очищения печени. Яблоки содержат большое количество пектина - растворимой клетчатки, которая очищает органы пищеварительной системы, удаляя токсины, накапливающиеся в кишечнике и печени. Употребление яблок снижает уровень в крови плохого холестерина (так называемый LDL-холестерин). Благодаря им нашей печени становится легче его перерабатывать.10. Оливковое маслоСодержит витамин Е - главный антиок­сидант. Он защищает организм от воздействия свободных радикалов - веществ, образующихся под действием солнечного света, сигаретного дыма, загрязненного воздуха и радиации. Именно с этими вредными веществами и вынуждена бороться наша печень.Любимые продукты печени рекомендуется употреблять в комплексе. Каждый из них приносит печени свою пользу, зачастую уникальную. Поэтому чем больше продуктов из этого списка ты употребляешь, тем лучше.