Минус 4 кг за неделю: диета для тех, кто любит каши
Зерновые продукты, особенно из цельного зерна, являются важной частью здоровой диеты.
Все виды зерновых и зернобобовых являются хорошим источником сложных углеводов и необходимых витаминов и минералов.
Натуральные зерновые продукты отличаются низким содержанием жира, что делает их малокалорийными.
Зерновая диета восстанавливает нормальную работу желудочно-кишечного тракта, придает разнообразие повседневному рациону, снабжает организм биологически активными веществами, витаминами, минералами и особенно клетчаткой. Все семь дней диеты запрещены соль, сахар, алкоголь. За неделю вам удастся сбросить около четырех килограммов.
День 1-й
Пшеничный день
Рецепт каши: 180 г зерен пшеницы засыпать в 3/4 л воды и варить 20 минут на слабом огне.
Завтрак: Каша, стакана молока;
Обед: Овощной бульон, каша;
Ужин: Каша, йогурт (125 г).
День 2-й
Пшенный день
Рецепт каши: 180 г пшена в 3/4 л воды вскипятить и оставить на слабом огне на 30 минут.
Завтрак: Каша, стакана молока;
Обед: Овощной бульон, каша
Ужин: Яблоко
День 3-й
Овсяный день
Рецепт каши: 180 г овса в 3/4 л воды вскипятить, варить 10 минут на слабом огне.
Завтрак: Каша, стакана молока;
Обед: Овощной бульон, каша;
Ужин: 80 г творога, каша.
День 4-й
Рисовый день
Рецепт каши: 140 г риса варить около 35 минут. 1/2 кг очищенных яблок нарезать и потушить в небольшом количестве воды. Смешать яблоки, рис, лимонный сок, сахарин, корицу.
Завтрак: Каша, стакана молока;
Обед: Овощной бульон, каша;
Ужин: любые фрукты
День 5-й
Ячменный день
Рецепт каши: 180 г ячменя в 3/4 литра воды довести до кипения и варить 10 минут на слабом огне.
Завтрак: Каша, стакана молока;
Обед: Овощной бульон, каша;
Ужин: Каша, стакан апельсинового сока, 2 столовые ложки сгущенки.
День 6-й
Гречневый день
Рецепт каши: 180 г гречки в 3/4 литра воды довести до кипения и варить 20 минут на слабом огне.
Завтрак: Каша, стакана молока;
Обед: Овощной бульон, каша;
Ужин: 1 стакан кефира, каша
День 7-й
Смешанный день
По 60 г пшеницы, гречки, овса всыпать в 3/4 литра воды и довести до кипения, варить 20 минут на слабом огне.
Завтрак: 1/2 стакана теплого молока + каша + сахарин.
Обед: каша + 3 столовые ложки томатной пасты + 1 стакан овощного бульона (все это согреть) + чеснок, приправы.
Ужин: каша + тертое яблоко + сахарин + лимонный сок + корица.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил kolonka в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий