Минус 4 кг за неделю: диета для тех, кто любит каши

Крупы не только принесут пользу организму, но и помогут похудеть.Зерновые продукты, особенно из цельного зерна, являются важной частью здоровой диеты.Все виды зерновых и зернобобовых являются хорошим источником сложных углеводов и необходимых витаминов и минералов.Натуральные зерновые продукты отличаются низким содержанием жира, что делает их малокалорийными.Зерновая диета восстанавливает нормальную работу желудочно-кишечного тракта, придает разнообразие повседневному рациону, снабжает организм биологически активными веществами, витаминами, минералами и особенно клетчаткой. Все семь дней диеты запрещены соль, сахар, алкоголь. За неделю вам удастся сбросить около четырех килограммов.День 1-йПшеничный деньРецепт каши: 180 г зерен пшеницы засыпать в 3/4 л воды и варить 20 минут на слабом огне.Завтрак: Каша, стакана молока;Обед: Овощной бульон, каша;Ужин: Каша, йогурт (125 г).День 2-йПшенный деньРецепт каши: 180 г пшена в 3/4 л воды вскипятить и оставить на слабом огне на 30 минут.Завтрак: Каша, стакана молока;Обед: Овощной бульон, кашаУжин: ЯблокоДень 3-йОвсяный деньРецепт каши: 180 г овса в 3/4 л воды вскипятить, варить 10 минут на слабом огне.Завтрак: Каша, стакана молока;Обед: Овощной бульон, каша;Ужин: 80 г творога, каша.День 4-йРисовый деньРецепт каши: 140 г риса варить около 35 минут. 1/2 кг очищенных яблок нарезать и потушить в небольшом количестве воды. Смешать яблоки, рис, лимонный сок, сахарин, корицу.Завтрак: Каша, стакана молока;Обед: Овощной бульон, каша;Ужин: любые фруктыДень 5-йЯчменный деньРецепт каши: 180 г ячменя в 3/4 литра воды довести до кипения и варить 10 минут на слабом огне.Завтрак: Каша, стакана молока;Обед: Овощной бульон, каша;Ужин: Каша, стакан апельсинового сока, 2 столовые ложки сгущенки.День 6-йГречневый деньРецепт каши: 180 г гречки в 3/4 литра воды довести до кипения и варить 20 минут на слабом огне.Завтрак: Каша, стакана молока;Обед: Овощной бульон, каша;Ужин: 1 стакан кефира, кашаДень 7-йСмешанный деньПо 60 г пшеницы, гречки, овса всыпать в 3/4 литра воды и довести до кипения, варить 20 минут на слабом огне.Завтрак: 1/2 стакана теплого молока + каша + сахарин.Обед: каша + 3 столовые ложки томатной пасты + 1 стакан овощного бульона (все это согреть) + чеснок, приправы.Ужин: каша + тертое яблоко + сахарин + лимонный сок + корица.