Безобидная косметическая процедура может привести к потере зрения

Такой случай произошел после татуажа век.

В Умани женщина ослепла после неудачной косметической процедуры по нанесению татуажа.

Пострадавшая Светлана Музыка рассказала, что решила сделать татуаж на веках – нарисовать стрелки.

Во время процедуры она почувствовала сильную боль. Косметолог сказала, то так и должно быть и дала спонж вытереть глаз.

По ее словам, покраснение после процедуры должно было пройти в течении нескольких дней.

Женщина практически ослепла к тому моменту, как пришла в больницу.

Медики диагностировали химический ожог левого глаза тяжелой степени.

Пострадавшая сообщила об этом косметологу, а та поначалу согласилась помочь и оплатить счета.

Женщину направили на лечение в Одессу и смогли поднять зрение с 10% до 35%. В это время поведение косметолога изменилось. Она начала говорить, что Светлана сама поставила себе синяк. Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением.

Косметолог отказалась от любых комментариев и заявила, что намерена судиться.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил kruzka в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь