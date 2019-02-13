Безобидная косметическая процедура может привести к потере зрения
В Умани женщина ослепла после неудачной косметической процедуры по нанесению татуажа.
Пострадавшая Светлана Музыка рассказала, что решила сделать татуаж на веках – нарисовать стрелки.
Во время процедуры она почувствовала сильную боль. Косметолог сказала, то так и должно быть и дала спонж вытереть глаз.
По ее словам, покраснение после процедуры должно было пройти в течении нескольких дней.
Женщина практически ослепла к тому моменту, как пришла в больницу.
Медики диагностировали химический ожог левого глаза тяжелой степени.
Пострадавшая сообщила об этом косметологу, а та поначалу согласилась помочь и оплатить счета.
Женщину направили на лечение в Одессу и смогли поднять зрение с 10% до 35%. В это время поведение косметолога изменилось. Она начала говорить, что Светлана сама поставила себе синяк. Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением.
Косметолог отказалась от любых комментариев и заявила, что намерена судиться.
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