Безобидная косметическая процедура может привести к потере зрения

Такой случай произошел после татуажа век.В Умани женщина ослепла после неудачной косметической процедуры по нанесению татуажа.Пострадавшая Светлана Музыка рассказала, что решила сделать татуаж на веках – нарисовать стрелки.Во время процедуры она почувствовала сильную боль. Косметолог сказала, то так и должно быть и дала спонж вытереть глаз.По ее словам, покраснение после процедуры должно было пройти в течении нескольких дней.Женщина практически ослепла к тому моменту, как пришла в больницу.Медики диагностировали химический ожог левого глаза тяжелой степени.Пострадавшая сообщила об этом косметологу, а та поначалу согласилась помочь и оплатить счета.Женщину направили на лечение в Одессу и смогли поднять зрение с 10% до 35%. В это время поведение косметолога изменилось. Она начала говорить, что Светлана сама поставила себе синяк. Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением.Косметолог отказалась от любых комментариев и заявила, что намерена судиться.