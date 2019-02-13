Найден белок для восстановления после инсульта

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Исследователи создали модель мыши, в которую они вставили измененную версию гена UCHL1.Ученые Университета Питтсбурга выяснили, что белок мозга UCHL1 имеет решающее значение для восстановления нервных клеток после инсульта. Ведущий автор Стивен Грэм заявил, что новые знания могут помочь в разработке методов лечения, которые улучшают восстановление после инсульта путем улучшения основного процесса биологического восстановления.«Несмотря на то, что традиционные методы лечения инсульта очень эффективны, лечение следует начинать в первые часы после инсульта, но большинство пациентов не могут получить такое лечение. Поэтому существует явная потребность в новых подходах, которые могут улучшить выздоровление через несколько дней после того, как человек получил удар. Мы определили белок, который лежит в основе восстановления мозга после инсульта, что делает его привлекательной целью для разработки лекарств, которые помогают улучшить выздоровление», говорит исследователь.UCHL1 - это фермент, который очень активен в мозге и играет роль в удалении аномальных белков. Считается, что мутации в гене, кодирующем UCHL1, вызывают дефицит двигательных функций у людей. Предыдущие эксперименты, проведенные этой же командой, дали некоторые подсказки относительно функции UCHL1, показывая, что циклопентеноновые простагландины (CyPgs) - молекулы жирных кислот - высвобождаются в нервных клетках после инсульта, связываются с UCHL1 и нарушают его функцию.Исследователи создали модель мыши, в которую они вставили измененную версию гена UCHL1, которая была устойчива к воздействию CyPgs. Затем они хирургически смоделировали эффект инсульта как у генно-инженерных, так и у нормальных грызунов, чтобы сравнить, как восстанавливались нервные клетки. Предотвращение CyPgs от ингибирования UCHL1 уменьшало количество повреждений аксонов после инсульта по сравнению с нормальными мышами. Дальнейшие эксперименты показали, что поддержание активности UCHL1 после инсульта помогло сохранить функцию нейронов и мозговой ткани путем активации механизмов клеточного восстановления, которые быстро очищали поврежденные белки, предотвращая дальнейшую потерю нервных клеток. У мышей с устойчивой формой UCHL1 также улучшилось восстановление бодрствования, равновесия и других двигательных функций.Грэм добавил: «В то время как большинство методов лечения инсульта направлены на предотвращение гибели нейронов, сохранение целостности аксонов и уменьшение повреждения белого вещества могут быть одинаково важны для улучшения выздоровления».