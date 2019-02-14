Трихологи назвали эффективные маски для восстановления волос

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Кефирные маски для красоты волос.Вкусный кисломолочный продукт – кефир – часто используется в косметологии, благодаря его отличному составу, где присутствуют кальций, дрожжевые грибы, протеин, витамины и молочная кислота.Эти компоненты оказывают положительное воздействие росту и питанию волосам.Натуральность, состав и ценовая доступность выводит кефир на лидирующие позиции компонентов, которые применяются для приготовления составов масок для волос.Правила использования кефира для волосПеред применением кефира следует ознакомиться с определенными правилами, соблюдение которых поможет добиться положительного результата и избежать неприятностей.Итак, при выборе и использовании кефира необходимо обратить внимание на такие нюансы, как:1. Нельзя использовать холодный кефир, только что вынутый из холодильника. Перед приготовлением продукт должен постоять в течение двух часов при комнатной температуре. В ином случае можно подогреть его.2. Для жирных волос применяется кефир с низким содержанием жирности (это же правило распространяется на другие дополнительные компоненты для маски).3. Любые кефирные маски наносят сначала на кожный покров головы, и только потом распределяют по длине волос.4. Применение любой кефирной маски сопровождается «баней» из полиэтилена и махрового полотенца.5. Смывают состав подходящим для волос шампунем.6. Не рекомендуется применять кефир для окрашенных локонов.Использование кефира должно быть сугубо индивидуально, поэтому перед нанесением состава на голову необходимо проделать стандартное тестирование. Нанесите небольшое количество состава на височную область и выдержите в течение получаса. Далее смойте состав и подождите еще два часа. Если в течение указанного времени вы не почувствуйте дискомфорта, значит, смело можете использовать протестированную маску постоянно.Как правило, большинство девушек недовольно состоянием своих волос. Кому-то кажется, что их локоны растут медленно, а у кого-то есть действительные проблемы с выпадением. Кефирные маски помогут избавиться от многих проблем. Главное условие – это регулярность применения.Маски для роста волос с применением кефираЕсть две маски, способные в течение короткого времени «разбудить» волосяные луковицы и простимулировать рост волос.1. Для приготовления первого состава используйте кефир и сливочное масло. Масло можно заменить полезным компонентом в виде оливкового, касторового или репейного ингредиента. Эти масла предназначены для питания всей длины волос. Столовую ложку используемого компонента смешивают с тремя столовыми ложками кисломолочного продукта. Нанесите состав на корни и круговыми движениями помассируйте кожные покровы. Оставшуюся смесь нанесите на всю длину волос, и укутайте локоны в полотенце. Через полчаса вымойте голову.2. Для приготовления второго состава используйте лук и кисломолочный продукт. Из одной средней луковицы отожмите сок и влейте его в стакан кефира. Состав наносят круговыми движениями на корни, а затем на всю длину. В тепле держат голову не менее часа. Промывают голову подходящим шампунем.Состав с использованием лука также можно применять при выпадении, поскольку лук способствует стимулированию правильной жизнедеятельности луковиц волос.Маски от выпадения волос с применением кефираМногие девушки считают, что выпадение их волос не похоже на норму. Чтобы не навредить своим локонам, проделайте тестирование, которое поможет понять – есть ли у вас в действительности проблема выпадения. Не мойте голову в течение трех дней. По истечении времени обхватите рукой пряди височной области или теменной. Потяните, приложив небольшое усилие. Если в вашей руке останется от 8 и более волос, значит, у вас в действительности есть проблемы. Воспользуйтесь следующими масками, в основе которых включен кефир:1. Возьмите две столовые ложки горчицы (можно использовать любого вида). Добавьте к ней полстакана кефира. Добавьте к смеси желток, чайную ложку растопленного меда и столько же репейного или миндального масла. Состав хорошо перемешайте и нанесите на корни, не втирая, а затем распределите по всей длине. Укутайте локоны в полотенце и оставьте маску на час. Промойте голову шампунем и ополощите локоны бальзамом.2. Можно воспользоваться несколько простым способом для приготовления маски. Здесь достаточно смешать стакан кисломолочного продукта и 3 столовые ложки немного растопленного меда. Нанести маску следует на сухие волосы всего лишь на четверть часа. Затем тщательно вымойте локоны шампунем.Если нет никаких дополнительных ингредиентов, воспользуйтесь только кефиром. Смочите голову продуктом и массируйте кожу головы в течение 5 минут. Укутайте локоны в полотенце и оставьте кефир на полчаса. Затем вымойте пряди шампунем.Маска против перхоти с применением кефираЕсли вы обнаружили у себя перхоть, воспользуйтесь маской на основе кефира и мякиша черного хлеба. Для приготовления состава необходимо смешать мякиш с половиной стакана кефира и столовой ложкой подсолнечного масла. Смесь тщательно перемешивают и наносят на кожный покров не более чем на 20 минут.Маски для сухих и ломких волосСухие и ломкие волосы требуют питания, поэтому здесь необходимо использовать следующие составы:1. Смешайте в емкости три столовых ложек кефира, столовую ложку репейного масла и яичный желток. Перемешайте состав и нанесите на кожу головы, а затем на всю длину локонов. Укутайте пряди в полотенце и оставьте так на полтора часа.2. Примерно по такому же принципу можно сделать питательный состав из обычного растительного масла. Здесь соблюдают пропорции – на полстакана кефира добавляют столовую ложку масла и один желток. Все перемешивают и распределяют по волосам. Маску выдерживают в течение часа.Также можно просто наносить кефир на локоны и выдерживать в течение 20 минут. Затем продукт смывают. Подобное использование кефира позволяет соблюдать частоту 3 раза в неделю.Маска против сечения волос с применением кефираОдна из главных проблем сухих локонов – это секущиеся концы. Лечить их необходимо изнутри, поэтому состав наносят на корни волос. Приготовьте маску из трех столовых ложек кефира, одного желтка и столовой ложки меда. Нанесите на корни массирующими движениями. Желательно проделать длительный массаж в течение 10 минут. Оставьте смесь под полотенцем на час. Смойте маску шампунем, предназначенным для борьбы с секущимися волосами.Лечебная маска для поврежденных волосЧасто сухость и ломкость волос вызвана какими-либо химическими воздействиями. Здесь поврежденную структуру необходимо восстанавливать. Воспользуйтесь маской на основе кефира и лопуха. Листья растения измельчают и заливают кипятком. Как только настойка немного остынет, смешайте стакан жидкости со 100 г кефира. Смесь наносят на корни, а затем по всей длине локонов. Оставляют в «бане» на один час и промывают восстанавливающим шампунем.Недостаток кефирных масок для волосУ всех масок на основе кефира имеется один значительный недостаток – это длительное присутствие кислого запаха от локонов. Поэтому пряди следует подвергать дополнительному ополаскиванию. Разведите две столовые ложки столового уксуса в литре воды. Ополосните пряди после мытья головы с шампунем.При обнаружении проблем с волосами и перед использованием домашних средств для лечения необходимо проконсультироваться со специалистом и пройти полное обследование внутренних органов, поскольку зачастую причина ломкости, сухости и выпадения кроется в нарушении работы органов пищеварения, например, желудка, кишечника и печени.