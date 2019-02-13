Диетологи назвали лакомство, снижающее уровень "плохого" холестерина

Известный диетолог объяснила, почему не стоит отказываться от шоколада.

Екатерина Толстикова, популярный украинский диетолог, рассказала, почему считает шоколад полезным.

«Вы все еще слушаете очередные мифы о питании?! А я ем черный шоколад на завтрак, и получаю супер бонусы для организма:

клетки благодарны за чувствительность к инсулину;
повышается антиоксидантная активность;
защита от чрезмерного УФО - снижение кальцификатов в сосудах, и собственно профилактика заболеваний ССС;
снижение уровня «плохого холестерина»;
дополнительный источник - клетчатки, железа, магния, меди, калия, цинка, селена и фосфора;
насыщенный и мононенасыщенные жирные кислоты - кофеин и теобромин для улучшения краткосрочной мозговой активности;

И вообще - это вкусно! Можно! И нужно! А если вы до сих пор боитесь что-то есть и считаете, что от глютена умирают, а лактозная непереносимость - приговор, и что от сладкого толстеют - живите в своем мире ограничений и психологической боли». - пишет диетолог.
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