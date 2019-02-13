Диетологи назвали лакомство, снижающее уровень "плохого" холестерина

Известный диетолог объяснила, почему не стоит отказываться от шоколада.Екатерина Толстикова, популярный украинский диетолог, рассказала, почему считает шоколад полезным.«Вы все еще слушаете очередные мифы о питании?! А я ем черный шоколад на завтрак, и получаю супер бонусы для организма:клетки благодарны за чувствительность к инсулину;повышается антиоксидантная активность;защита от чрезмерного УФО - снижение кальцификатов в сосудах, и собственно профилактика заболеваний ССС;снижение уровня «плохого холестерина»;дополнительный источник - клетчатки, железа, магния, меди, калия, цинка, селена и фосфора;насыщенный и мононенасыщенные жирные кислоты - кофеин и теобромин для улучшения краткосрочной мозговой активности;И вообще - это вкусно! Можно! И нужно! А если вы до сих пор боитесь что-то есть и считаете, что от глютена умирают, а лактозная непереносимость - приговор, и что от сладкого толстеют - живите в своем мире ограничений и психологической боли». - пишет диетолог.