Врачи назвали фрукт, "сжигающий" жир на животе

Бананы помогают избавиться от висцерального жира.Худеющие часто относятся к бананам скептически, однако диетологи утверждают: бананы идеально вписываются в здоровый рацион питания и должны употребляться даже теми, кто мечтает стать стройнее.На самом деле бананы эффективно улучшают обмен веществ и уменьшают аппетит, - правда, с этой целью ученые рекомендуют употреблять в пищу недозревшие, зеленоватые плоды. В них содержится много вещества, надолго снижающего аппетит.«Если заменить 5% углеводов в своем привычном рационе на бананы с устойчивым крахмалом, это активизирует сжигание жира на 30%», - сообщили научные специалисты.Имеющиеся сегодня данные научных исследований говорят о том, что бананы богаты волокнами, которые улучшают пищеварение, а также калием, за счет которого из организма интенсивнее выводится лишняя жидкость. Также замечено, что бананы уменьшают тягу к сахару и углеводам. Медики поделились результатами проводившегося эксперимента с участием женщин: оказалось, что при употреблении одного банана дважды в день перед едой у участниц в течение двух месяцев существенно уменьшился объем живота.Ученые отметили тот факт, что бананы обладают плотной и толстой кожурой - она защищает плоды от проникновения химикатов, и данное обстоятельство делает процесс похудения более успешным. Пестициды, проникающие в организм с дарами природы, негативно влияют на обмен жировых клеток и могут способствовать росту веса.