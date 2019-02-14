Медики подсказали, можно ли гипертоникам пить какао

Какао действует на организм как природный антидепрессант.Врачи из Университетской клиники Кельна провели исследования и доказали, что употребление какао является одним из лучших способов побороть повышенное кровяное давление.В ходе эксперимента добровольцев разделили на две группы. Люди с первой включили в свой рацион продукты с высоким содержанием какао. А второй группе назначили препараты от гипертонии. По итогам исследования ученые сообщили, что добровольцы из первой команды перестали жаловаться на повышенное давление.Врачи заявили, что по результатам эксперимента можно выдвинуть новую гипотезу о том, что употребление какао снижает риск инфаркта или инсульта на 10-20%. Дело в том, что в нем содержатся флавониды, которые стимулируют кровоснабжение. Такие вещества очищают организм от токсинов.Если вы решитесь лечить гипертонию с помощью какао, выбирайте продукты без сахара, чтобы контролировать объем глюкозы в организме.