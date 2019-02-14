Медики подсказали, можно ли гипертоникам пить какао
Врачи из Университетской клиники Кельна провели исследования и доказали, что употребление какао является одним из лучших способов побороть повышенное кровяное давление.
В ходе эксперимента добровольцев разделили на две группы. Люди с первой включили в свой рацион продукты с высоким содержанием какао. А второй группе назначили препараты от гипертонии. По итогам исследования ученые сообщили, что добровольцы из первой команды перестали жаловаться на повышенное давление.
Врачи заявили, что по результатам эксперимента можно выдвинуть новую гипотезу о том, что употребление какао снижает риск инфаркта или инсульта на 10-20%. Дело в том, что в нем содержатся флавониды, которые стимулируют кровоснабжение. Такие вещества очищают организм от токсинов.
Если вы решитесь лечить гипертонию с помощью какао, выбирайте продукты без сахара, чтобы контролировать объем глюкозы в организме.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил klava в категорию Кардиология
Добавить комментарий