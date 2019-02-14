Врачи назвали основные признаки нехватки воды в организме

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Даже среднее обезвоживание - на 1-2% от веса тела - может спровоцировать заметные симптомы.Многие люди привыкли думать, что если не пить достаточно воды, то обязательно наступит обезвоживание.Так ли это на самом деле - рассказали специалисты.Как известно, тело человека более чем на 50% состоит из воды. Причем, вода нужна нам не только для нормальной работы мозга, но для функционирования вообще всех систем организма - от пищеварительной до дыхательной. И это та причина, по которой диетологи настаивают, чтобы люди потребляли достаточно жидкости.Ситуация может стать критической, если человек не получает воды в жаркий день или при интенсивных физических нагрузках. В остальных случаях, к счастью, можно обойтись без врачебной помощи.Симптомы обезвоживанияЭксперты отмечают, что даже среднее обезвоживание - на 1-2% от веса тела - может спровоцировать заметные симптомы. О самых часто встречающихся из них рассказываем ниже.Сухая кожаЕсли ваша кожа в целом скорее сухая, чем нормальная или жирная, то это, конечно, не может быть симптомом. А вот если сухость кожи нетипичная, на это точно стоит обратить внимание. Имейте в виду, что достаточно влаги мы теряем через кожу не только в жару, но и в прохладную погоду (в тех случаях, например, когда воздух на улице слишком сухой).МочеиспусканиеОдин из самых эффективных способов контроля над гидратацией организма - наблюдение за мочеиспусканием. Если это происходит несколько раз в день, объемными порциями, а сама моча светлая, то все в порядке. Ну, а если наоборот, то вам срочно нужна пара стаканов воды.Запах изо ртаНедостаточное количество воды и водянистых продуктов в рационе может стать причиной неприятного запаха изо рта. Это происходит потому, что даже при небольшом обезвоживании сохнет не только кожа, но и полость рта. Недостаток слюны, в свою очередь, провоцирует рост бактерий на зубах и деснах - отсюда такой результат.ГолодЖажда отлично умеет маскироваться под голод. Обзор исследований на тему показал, что взрослые люди с маркерами обезвоженности организма, как правило, имели более высокую массу тела. Так что если вам постоянно хочется есть по необъяснимым причинам, попробуйте пить больше воды, чтобы проверить, а не в этом ли дело.ЗапорВода входит в список продуктов, которые обладают слабительным эффектом. Дело в том, что недостаток воды приводит к сухости и плотности каловых масс, что затрудняет их удаление из организма естественным образом и часто сопровождается вздутием живота и прочими дискомфортными ощущениями.Усталость и головная больИсследования показывают, что именно недостаток воды может быть причиной усталости в те дни, когда вы ничего не делали или достаточно отдохнули. Участники одного эксперимента, в частности, описывали свое состояние как «усталость, вялость и отсутствие энергии». Что касается головной боли, то другой эксперимент показал, что у женщин даже обезвоживание на 1,36% может вызывать головные боли.Хорошая новость в том, что в большинстве случаев справиться с обезвоживанием можно регулярным потреблением воды. Но если вы заметили один из симптомов сильного обезвоживания, включая желудочные спазмы, судороги или стреляющую боль в голове, как можно скорее обратитесь к врачу, чтобы исключить любые риски.