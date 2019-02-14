Косметологи подсказали, какие домашние маски улучшают состояние кожи

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7 простых «сельских» масок для лица.Многие всемирно известные красавицы, оставившие свой след в истории, были из бедных семей и, будучи маленькими, бегали босиком или в шлепанцах.Тяжелый сельский образ жизни, однако, не смог разрушить их красоту - за что можно поблагодарить здоровую еду из сада и народные «бабушкины» рецепты красоты.Вот поэтому мы предлагаем эти старые и мудрые советы.Грубое тестоВам понадобится наиболее часто выпекаемое тесто. Секрет освежающего и омолаживающего эффекта кроется в дрожжах. Это старая и проверенная косметическая техника - дрожжевые микроорганизмы способны восстанавливать проблемную кожу, склонную к гнойным угрям, и омолаживать стареющую кожу.Маски с тестом сужают поры и стимулируют выработку коллагена. Поэтому они подходят для всех возрастов и для всех типов кожи.Для заметного эффекта рекомендуется трехдневный курс с масками для лица с дрожжами.Перед нанесением маски следует тщательно очистить кожу и сделать теплый компресс с травяным отваром. Затем нужно вытереть лицо и выложить на него кусочки теста для хлеба. Оставьте их на 20 минут, затем удалите и промойте смесью воды и небольшого количества лимонного сока.Вы можете использовать ржаной хлеб, чтобы улучшить цвет лица. Высокое содержание витаминов группы B и F в буханке хлеба помогает тонизировать увядающую кожу и глубоко очищает жирную кожу с широкими порами. Просто сделайте маску из мягкого ржаного хлеба - вы можете добавить в смесь щепотку йодированной соли и немного авокадо.Кислая капустаЕще один косметический хит, исходящий из деревенского стола. Кстати, маска для лица из кислой капусты называется «парижская».Современные диетологи часто говорят о пользе квашеной капусты. Они упоминают ее как детокс-блюдо. Капуста содержит огромное количество витаминов и минералов, а ее полезные свойства умножаются за счет естественного подкисления кисломолочными бактериями. Кислая капуста нормализует жировой обмен, обогащает кишечный тракт полезными бактериями и снижает уровень холестерина в крови.Делается она легко. Кислую капусту нанести на лицо, оставить в течение 20 минут, затем удалть и промыть кожу. Вы почувствуете легкое жжение, но это нормально. Для упругости и дополнительного эффекта вы можете добавить в смесь яичный белок и 1-2 столовые ложки овсянки.Вареный картофельКартофель содержит крахмал, который обладает способностью питать кожу, делая ее более мягкой и нежной.Если вы сделаете маску из теплого отварного картофеля, молока и овсянки, эффект будет еще сильнее. Маски для лица хорошо сочетаются с любым жирным кремом, натуральным маслом и многим другим.В разгар сезона вы можете сделать маски из молодого сырого картофеля. Натереть его на терке и добавить тертый огурец. Примерно за 20 минут эта маска сделает вашу кожу бархатистой, матовой и свежей. Кроме того, сырая картофельная маска является отличным способом предотвращения морщин и повышения тонуса кожи.Рыбий жирС вареным картофелем, ржаным хлебом и квашеной капустой мы были бы рады поесть и рыбу… Жирная морская рыба также является источником молодости, потому что она содержит полиненасыщенные жирные кислоты и витамины А и D.Возможно, когда-либо были народные рецепты красоты с применением мяса и икры морской рыбы. В настоящее время мы будем использовать рыбий жир.Он продается в капсулах и бутылках в каждой аптеке - и вы можете делать маски каждый день, если хотите:Для жирной и склонной к акне кожи смешайте рыбий жир с яичным белком и лимонным соком.Для питания сухой кожи смешайте рыбий жир со сливками и медом.Для увядшей кожи сделайте маску из сырого картофеля, рыбьего жира и меда.ТыкваОранжевая, яркая, солнечная и полная уникальной комбинации витаминов! Витамин А, сера, цинк, фосфор, кальций - тыква - настоящая находка для кожи.Возьмите немного спелой тыквы (без кожуры), отварите ее до мягкости, раздавите и смешайте с ложкой меда. Вы также можете добавить ложку крема.Вы будете удивлены, насколько гладкой и нежной станет ваша кожа после этой маски. Подходит для жирной кожи и для предотвращения отечности лица.Черная редькаБабушка давала тебе сироп из черной репы при кашле? Этот простой овощ считается природным иммуностимулятором и антибиотиком. Ценные аминокислоты, ферменты и фитонциды, содержащиеся в черной редьке, оживят и придадут тонус вашей коже. Маски из редьки также имеют отбеливающий эффект.Смешайте сок черной редьки с минеральной водой в соотношении 1:4, добавьте несколько капель масла чайного дерева. Вы получите отличный натуральный лосьон для жирной кожи и акне.Для отбеливания можно использовать сок черной редьки, смешанный с несколькими раздавленными ягодами.ФасольВ странах, где едят много фасоли, давно обнаружили полезные свойства этого овоща. Мы предлагаем маску для лица по старинному испанскому рецепту, чтобы сделать уставшую кожу свежей и подтянутой.Старую фасоль отварить, пока она не станет мягкой, растереть ее теплой, смешать с лимонным соком и оливковым маслом. Нанесите смесь на очищенное лицо и дайте маске действовать в течение 20 минут. Потом смыть и смазать лицо кремом.Вы также можете использовать нут, который славится своими омолаживающими свойствами. Например, в Индии мука из нута также используется в качестве скраба, мыла и шампуня.