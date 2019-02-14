Врачи объяснили, как томатный сок может повлиять на давление

Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы с гипертонией.Американские ученые предложили тем, кто страдает от повышенного давления, включить в рацион питания продукты, которые очень эффективны как борцы с гипертонией.Томатный сок. Повышенное давление ассоциируется с переизбытком в организме натрия, но с этим дисбалансом хорошо борется калий. Ученые заявили, что наиболее эффективно помогает не допускать увеличения уровня натрия в организме употребление томатного сока.Накопление в организме натрия ухудшает сердечно-сосудистую проводимость, способствует аритмиям, при этом с возрастом натрий накапливается быстрее.Специалисты напомнили, что организм взрослого человека должен получать ежедневно 3500 миллиграммов калия. Исследования показали, что давление у людей, которые получают мало калия, стабильно повышается. Суточная норма калия содержится в стакане томатного сока, помидоры очень богаты этим микроэлементом и потому являются лучшими в борьбе с гипертонией.Йогурт. Врачи рекомендуют для нормализации давления употреблять натуральный йогурт пять раз в неделю. для нормализации давления, это также один из лучших продуктов, помогающих в борьбе с гипертонией. В йогурте содержится калий, который вымывает из организма лишнюю соль, провоцирующую повышение артериального давления, а также присутствуют необходимые для организма кальций и белок.Кроме того, специалисты посоветовали регулярно употреблять пищу другие продукты, также вошедшие в список лучших средств от повышения давления.Эти продукты:куриное мясо,говядина,рыба,бананы,брокколи,орехи.