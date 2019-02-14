Как отбелить зубы без визита к стоматологу: проверенные средства

11 лёгких способов отбелить зубы в домашних условиях.Каждому из нас хочется обладать красивой улыбкой. Белоснежные зубы не всем дарованы природой, а всевозможные факторы, такие как курение, алкоголь, газированные напитки и другая вредная еда, не приносят пользы в этом плане.Поэтому многие люди задаются вопросом, можно ли отбелить зубы в домашних условиях.В этой статье вы узнаете 11 лёгких способов сделать это.Способ №1: чистка содойДанный способ знает, пожалуй, каждый человек, ведь он передается из поколения в поколение уже не один век. Полезно держать баночку с содой в ванной комнате и при необходимости заменять зубную пасту этим веществом, которое отлично справляется с задачей – отбелить зубы. Кстати, она уже входит в состав многих зубных паст, так как является самым эффективным природным отбеливателем.Как применять соду: необходимо смешать четверть чайной ложки соды с водой. После этого просто макаете в неё зубную щетку и чистите таким образом зубы. Также в соду можно добавить зубной порошок.Способ №2: ешьте яблоки и клубникуСамым эффективным способом очистки зубов являются яблоки. Если под рукой нет зубной щетки, то лучше съесть яблоко, что поможет привести зубы к идеальному блеску и чистоте. И если с яблоками всё понятно, то почему в этом списке описана и клубника, спросите вы. Ведь её с трудом можно отстирать от одежды, а разве зубы будут от нее белее? Оказывается, можно с ее помощью отбелить зубы. Для этого нужно просто есть клубнику, но не оставлять её на зубах, иначе кислота в её составе будет вредить зубной эмали.Способ №3: включите в рацион «белые блюда»Отличный способ отбелить зубы – прекратить есть вредные для них продукты и включить в рацион продукты, отличающиеся белым цветом. Это рис, курица, рыба, некоторые морепродукты. Дело в том, что цветные продукты способны окрашивать зубы, а вот белые будут способствовать отбеливанию. Наиболее вредными считаются красное вино, черника, морковь, свекла, кофе, черный чай, бальзамический уксус. Подобные напитки лучше пить через соломинку, чтобы они не окрашивали зубы.Способ №4: полоскания соленой водойСоленая вода очень полезна для десен, ухаживая за ними. Также можно использовать ее в качестве отбеливателя для зубов. Для этого нужно смешать чайную ложку соли в стакане теплой кипяченой воды, охладить ее, после чего полоскать. Постепенно улыбка станет более белой.Способ №5: использование электрической щеткиПо статистике, электрическая щетка убирает на 70 процентов больше налета. Все дело в том, что она чистит правильнее, счищая весь зубной налет с поверхности зубов. Ручной щеткой вы не добьетесь подобного эффекта.Способ №6: ешьте твердый сырТвердый сыр обладает уникальными свойствами – отбеливание зубов. Убрать излишки и насытить зубы кальцием он способен сполна. По причине большого количества кальция людям также рекомендуют пить молоко.Способ №7: полоскания кокосовым масломНалет после еды можно удалить при помощи полосканий кокосовым маслом. Можно просто брать одну столовую ложку масла и полоскать им рот. Масло способно предохранить эмаль от окрашивания, прилипания мелких цветных частиц еды. Кроме того, оно прекрасно удаляет бактерии и микробы с десен и зубов.Способ №8: ешьте поп-корнКак это ни странно, но данный продукт тоже поможет отбелить зубы. Все дело в том, что своими грубыми краями он здорово очищает зубы. Но правда, не надо есть сладкий поп-корн, если вы хотите добиться положительного эффекта. Кроме того, после поедания этого блюда надо тщательно прополоскать зубы.Способ №9: чистка языкаВы спросите, при чем тут отбеливание зубов? Между чисткой зубов и тем, чтобы отбелить зубы, есть прямая связь. Дело в том, что на языке сохраняются бактерии, остатки пищи, красящие элементы, которые затем перемещаются на зубы. Поэтому вместе с зубами надо обязательно чистить и язык.Способ №10: жевательная резинкаСтоит жевать резинку после еды для того, чтобы удалить лишний мусор, стимулировать слюноотделение, нейтрализовать кислоту после еды. А чем меньше кислоты, тем чище зубы. Поэтому пользуйтесь жвачкой. Но обращайте внимание на то, чтобы она была без сахара. Жевать ее нужно не больше 10-15 минут.Способ №11: используйте зубную нитьДовольно часто люди помнят о поверхности зубов, но забывают о пространстве между ними. Из-за остатков пищи портится качество зубов, делает их более темными. Поэтому используйте зубную нить, чтобы отбелить зубы и сделать их более идеальными.