Врачи подсказали, какой овощ полезен при проблемах с желчным пузырем

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Этот овощ является мощным антиоксидантом.Наверняка вы не раз слышали об огромной пользе, которую приносит организму такой овощ, как брокколи.Этот овощ богат витаминами А, С, К, группы В, минералами (фосфор, кальций, йод, калий, магний, цинк, железо), клетчаткой, а также самыми мощными антиоксидантами (лютеин и сульфорафан).Антиоксиданты, содержащиеся в брокколи, борются с воспалительными процессами в организме, укрепляют иммунную систему, уменьшают риски онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.Благодаря наличию клетчатки, овощ рекомендуют почаще добавлять в меню при запорах, проблемах с печенью и желчным пузырем, нарушении обмена веществ. Брокколи также обладает свойством снижать уровень сахара в крови, улучшает работу нервной системы.Если употреблять этот овощ в сыром виде - вы получите все необходимые питательные вещества и витамины в полном объеме. При варке снижается эффективность антиоксидантных свойств овоща. Лучше приготовить брокколи на пару или обжарить, но не более 15 минут.